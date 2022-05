Die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbische Albvereins führt am Sonntag, 8. Mai ihre traditionelle Bodenseewanderung im Hinterland des Bodensees durch. Treffpunkt und Abfahrt mit dem Omnibus ist um 08.00 Uhr auf dem Parkplatz bei der Stadthalle in Riedlingen. vorgesehen. Ausgangspunkt der Wanderung ist Möggers in Vorarlberg. Die Schlusseinkehr ist im Brauereigasthof "Adler" in Hundersingen. Zur Wanderung ist gutes Schuhwerk erforderlich; Wanderstöcke werden empfohlen.