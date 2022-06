Blumenwiesenfest im Großen Lautertal

Der Schwäbische Albverein lädt am Samstag, 11. Juni, ab 10.30 Uhr, zum Blumenwiesenfest nahe der Burg Derneck ein. Das Mitbringen von Becherlupen oder andere Lupen zum Beobachten von Pflanzen und Tieren wird empfohlen. Die Betreuung der Erwachsenen übernimmt Diplombiologin Svenja Block, die der Kinder Umweltpädagoge Thomas Klingseis. Im Anschluss an das Betrachten von Flora und Fauna wird gegrillt. Die Grillstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Wanderparkplatz. Grillgut soll mitgebracht werden. Getränke können vor Ort erworben werden. Die Ortsgruppe Riedlingen bietet eine gemeinsame Fahrt zum Ausgangspunkt an. Treffpunkt mit Privatautos ist um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz bei der Stadthalle in Riedlingen.