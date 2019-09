Blumenfest verabschiedet den Sommer

Mit einem kleinen Blumenfest wurde der Abschied vom Sommer gefeiert. Ernst Kopp kümmert sich dort um die blühenden Oasen rund um St. Georg, Kaplaneihaus und Pfarrhaus.

Vor zehn Jahren begann Kopp damit, dort ein Kleinod zu schaffen, das viele Bewunderer inne halten lässt, um die Blütenpracht zu bestaunen.Über die Jahre blüht dort nicht nur eine spezielle Bauerngarten-Mischung, es wachsen auch Stauden, mehrjährige Blüher und es gedeiht sogar ein wenig Gemüse dazwischen. Die Sonnenblumen zeigen sich dominant. „Ich hatte etwa 1000 Pflänzchen, durch die vielen Samen“, freut sich Kopp, „viele habe ich verschenkt“.

Er ist bei der Katholischen Kirche „Mann für alles“, arbeitet bei der Sozialstation, als kirchlicher Postzusteller und Hausmeister des Katholischen Kindergartens und dazu noch als Hobbygärtner. Während der Hitzeperiode war er zwei bis drei Stunden mit Gießen beschäftigt. Das Wasser bekommt Kopp von der benachbarten Kreissparkasse freundlicherweise gesponsert. Im Gegenzug erfreuen sich die Angestellten von ihren Arbeitsplätzen aus ebenfalls an der Blütenpracht. Unterstützt wird Kopps Einsatz für die Natur von Pfarrer Walter Stegmann, der ein Insektenhotel am Pfarrhaus installiert hat. „Die Vögel schätzen natürlich die üppige Futterstelle durch die Sonnenblumenkerne“, so Kopp. Beim Abschiedsfest vom Sommer suchten er und seine Gäste zwischen den Blumen ein schattiges Plätzchen, um die Blühpracht direkt vor dem Pfarrhaus bei einer kleinen Kaffeestunde zu genießen.