Blitz-Anlage wächst bald aus dem Boden

Die rot-weißen Abgrenzungsmarkierungen sind bereits seit Wochen auf der Ziegelhüttenstraßen zu sehen, doch in einigen Tagen wird sich an der Stelle in der Nähe des Riedlinger Finanzamts etwas tun: Der Landkreis Biberach wird nun endgültig eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Ziegelhüttenstraße aufstellen lassen. Das Fundament für die Säule ist bereits im Sommer gegossen worden. Nach Angaben des Landratsamtes werde die Anlage baldmöglichst in Betrieb gehen. Ursprünglich sollte die Blitzsäule schon früher installiert werden, allerdings kam es beim beauftragten Unternehmen coronabedingt zu Verzögerungen, erfuhr die SZ bereits vor einiger Zeit. Die Maßnahme dient der Verkehrssicherheit sowie dem Lärmschutz. In der Ziegelhüttenstraße gilt Tempo 30.

Die Säule, inklusive der darin montierten Messanlage, war bislang in der Hindenburgstraße aufgestellt. Der Umzug der Blitzanlage an den neuen Standort in der Ziegelhüttenstraße sei nach Angaben des Landratsamts von der Stadt Riedlingen ausdrücklich gewünscht worden. Dafür wird auf den Blitzer-Standort Hindenburgstraße verzichtet. Dort ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Der Blitzer dort ist über Jahre hinwege von Vandalen immer wieder zerstört worden und war längere Zeit außer Betrieb. In der Hindenburgstraße werde künftig wieder mobil geblitzt, informiert der Landkreis Biberach.

Der Landkreis Biberach hat insgesamt 17 Messsäulen und acht Messeinrichtungen. Das Landratsamt teilt mit, die Blitzsäulen gingen in Betrieb, wenn eine der acht gekauften Messeinrichtungen eingebaut seien. Die Messergebnisse würden online an das Landratsamt übertragen.