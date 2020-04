Blick in die Geschichtsbücher: So feierte Riedlingen früher den 1. Mai

Er wird dieses Jahr fehlen auf dem Riedlinger Marktplatz und in anderen Ortsmitten: der Maibaum. Stundenlanges Kranzen und Schmücken im Schönheitswettbewerb fällt aus. Gerne wüsste man, wie der „Maien“ aussah, als für die „Gesellen dem Hirschwirt, so die Maien vor das Rathaus gesetzet, ein Gulden und 30 Kreuzer“ bezahlt wurden. So steht es in den Stadtrechnungen 1696/1697 als Ausgabe. Das Rathaus war damals in der Haldenstraße, der Maien vermutlich auf dem Haldenplatz.

200 Jahre später ist von kleinen Birken die Rede, die um Riedlingen herum unerlaubt geschlagen und bei einer „Verehrten“ aufgestellt wurden, mit Bändern geschmückt. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich vor allem in Süddeutschland das Aufstellen geschälter Fichten durchgesetzt, deren Spitze belassen wurde, vielfach auch mit Kränzen geschmückt.

Riedlinger Zeitung berichtet 1889

Parallel zum Maibaumstellen am 1. Mai entwickelte sich dieser Tag in mehrfacher Hinsicht zu einem festen Termin im Kalender. Zunächst ausschließlich ein Protest der Industriearbeiter gegen ihre beruflichen Verhältnisse, entwickelte sich daraus ein Gedenktag der sozialistischen Arbeiterbewegung.

In Chicago riefen Arbeiter zum 1. Mai 1886 einen Generalstreik aus, um den Achtstundentag durchzusetzen. Es gab Tote unter den Streikenden und bei der Polizei. Dieser Tag ging als „Haymarket Riots“ („Heumarkt-Unruhen“) in die Geschichte ein. Bereits 1890 wurde der 1. Mai als weltweiter „Protest- und Gedenktag der Arbeiterbewegung“ begangen.

Die Riedlinger Zeitung berichtete 1889, dass „die sozialistischen Vertreter in Paris den 1. Mai als Feiertag des internationalen Proletariats“ festlegten.

Demokratie uneins über Feiertag mit Lohnfortzahlung

Und 30 Jahre später über einen entsprechenden Beschluss der Weimarer Nationalversammlung. Sie machte den 1. Mai zum Feiertag, um „den Gedanken des Weltfriedens, des Völkerbundes und des internationalen Arbeiterschutzes die Wege zu ebnen.“

Der Beschluss war aber halblebig, da der Feiertag kein arbeitsfreier Tag mit Lohnfortzahlung wurde. Warum dies so war, erklärt die Riedlinger Zeitung damals so: „Das Bürgertum im Verein mit der christlich-nationalen Arbeiterschaft ist nicht gewillt, für die Ziele der Sozialdemokratie am 1. Mai zu demonstrieren (…) Der Arbeiter solle nicht nur als Objekt, sondern als Subjekt der Produktion gesehen werden. (…) Wir wollen eine Ordnung, die den Menschen in den Mittelpunkt des Wirtschaftslebens stellt. Erreicht wurden seit der Novemberrevolution 1918 demokratische Verhältnisse und für die Arbeiterschaft der 8-Stundentag.“ Am 3. Mai 1919 wurde gemeldet: „Der 1. Mai ist ruhig und programmäßig verlaufen.“

Einigten sich so die tragenden Parteien der Weimarer Republik, SPD und Zentrum, während 14 Jahren nicht auf die Lohnfortzahlung am 1. Mai, kaperten dann 1933 die Nazis diese Idee aus der Arbeiterbewegung. Erst riefen sie den „Tag der nationalen Arbeit“ aus, und tags darauf zerschlugen sie die Gewerkschaften.

Kirche reagiert auf Arbeiter-Protest

Der 1. Mai als gesetzlicher Feiertag lebte nach der Befreiung in der Bundesrepublik fort, in der kommunistischen DDR sowieso. Er ist aber auch ein katholischer Feiertag. Zu dem Geschehen in den USA ab 1886 schrieb Papst Leo XIII. eine Enzyklika, also ein Lehrschreiben. Darin bekräftigte er, dass „die Proletarier, die Arbeiter und alle Menschen in bescheidenen Lebensverhältnissen ein Anrecht auf die Hilfe des heiligen Josef haben“.

Der Begründer der katholischen Soziallehre erkannte die „Würde der menschlichen Arbeit“ als ein Recht an. Seit 1955 nun ist der 1. Mai katholischerseits „Josef dem Arbeiter“ gewidmet. Schon lang davor wurde der Nazarener Zimmermann in der kirchlichen Kunst mit entsprechenden Attributen dargestellt. Josef war der Verlobte der Gottesmutter Maria, der der ganze Monat Mai in der katholischen Frömmigkeit besonders gewidmet ist.

Zufällig auf den 1. Mai fällt 1884 eine andere Riedlinger Geschichte: Die Kleinkinderschule wurde nach einer Initiative des Geometers Adolf Jaisle eröffnet. Schüler mussten mindestens drei Jahre alt sein. Als Schulgeld wurde pro Kind und Monat auf 40 Pfennig festgelegt.

Fehlt noch, was den „Gesellen beim Maien setzen“ im „Hirsch“ gereicht wurde: mindestens eine Maß, also 1,5 Liter, Bier und ein Vesper.