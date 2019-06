Blasorchester erzeugt Gänsehautfeeling

Das Jahreskonzert des sinfonischen Blasorchesters des Kreisgymnasiums Riedlingen verbindet stets den Höhepunkt instrumentaler Arbeit eines Schuljahres wie auch den Abschied der Abiturienten mit dem Leistungskurs Musik. Beides floss in einem fulminanten Klangerlebnis zusammen, das auch bei Schulleiterin Anja Blüthgen Gänsehautfeeling verursachte.

Nicht nur bei „Aurelia Borealis“ von Rossano Galante, das Dr. Ralf Uhl als erstes seiner Interpretationen dirigierte, zeigte sich die ganze Bandbreite des Instrumentariums des mit 75 Akteuren gut besetzten Orchesters. Wie bereits beim einleitenden „Downtown – Petula Clark“ von Tony Hatch, von Lea Rieger souverän in Szene gesetzt, spannte sich ein melodiöses Thema über markante Eckpunkte bis zum klar exponierten Schlussakkord, bei dem sich die Musikerschar bravourös präsentierte.

„Der deutsche Komponist Andreas Ludwig Schulte führt seine Zuhörer mit „Land of Legends“ in eine Welt der Legenden, Mythen und Märchen“, so einer der jugendlichen Moderatoren. Das Schloss wurde durch klare Trompetenklänge musikalisch beschrieben, die Korrespondenz zwischen tiefen Bläsern und schimmernden Querflöten verlieh dem edlen Gemäuer etwas Majestätisches. Ganz anders die Erscheinung des alten Zauberers, der sich mit dem Mantel des Geheimnisvollen umhüllt – breit ausladende Themen von dumpfer Grundstimmung wechselten mit hellen, leicht rhythmischen Passagen und erhöhten durch ihren melodischen Schluss den Zauber des Unwirklichen. Klare, teils feierliche, teils fröhlich tänzerisch hüpfende Sequenzen hingegen spiegeln das Fest einer Hochzeit auf dem Schlossareal wider.

Katja Hofmaier am Pult leitete Orchester und Zuhörer in die Popszene. 1987 wurde „Ella, Elle l´a“ von France Gall mit Blick auf Ella Fitzgerald von Michele Berger veröffentlicht. Melodisch klare Strukturen, rhythmisch sauber ausgeleuchtet, zeigten das homogene Musizieren nicht nur im Trompetenregister.

Mit „Video Games Live“ eröffnet O´Donnell den Zuhörern die Welt abenteuerlicher Spiele voll Nervenkitzel. Unwirklich anmutende Klänge voll ausgefeilten Soli bis zu aggressiv-rhythmusbetonten Passagen voll melodischer Intensität sollen den Nervenkitzel vor unvorhersehbaren Überraschungen in dieser abenteuerlichen Spielewelt versinnbildlichen. Schwirrende, aufreizende Passagen im Wechsel mit liedhaften Motiven, aufstrebenden Tendenzen und scharfkantigen Einwürfen zeigten, dass dieser Welt ein weicher Dreiertakt ebenso fremd ist ist wie manches in der Welt der ausgedachten Spiele.

Mit Christian Bruhns Suite „Captain Future“ ging es danach ins Weltall. Melodiös und rhythmisch ungemein spannend interpretierte die Musikerschar die differenzierten Soundtracks, mit denen das Raumschiff ins Weltall startete. Die beiden Geigenspieler vereinte Uhl zusammen mit Solisten verschiedenster Register zu emotionaler Kraftentfaltung in einem mitreißenden Klangspektakel. Nach skandierten Startphasen entsprach das „Hurra, wir fliegen“ in weitem Satz einem fast schwerelosen Dahingleiten fern jeglicher Erdenschwere.

Als musikalischer Gegensatz die Rockballade „I don’t want to miss a thing – Armageddon“, dirigiert von Malena Reiter. Bei allen aufstrebenden Aspekten stand das melodiöse Grundthema im Vordergrund. Es sollte einen perfekten Augenblick in Töne fassen, was bei den Zuhörern bestens ankam.

Bereits aus dem Jahr 1964 stammt „Feeling Good“, den Michael Buble 2005 in einer eigenen Version publizierte. Der Grundtenor eines guten Gefühls, auch für die Zuhörer, sollte erhalten bleiben, daher die melodiöse Umsetzung des Orchesters in klare, gut greifbare und nachvollziehbare Phasen unterteilt.

Spannungsbogen bis zum Schluss

Mit „Ob-La-Di, Ob-La-Da“, einem Evergreen der Beatles, von Katrin Lenz dirigiert, ein vielseitiges Konzert fast zu beenden, zeigte den Grundgedanken des Orchesterleiters Ralf Uhl: Den Spannungsbogen seiner Musikerschar in möglichst vielfältiger Weise zu präsentieren. Dies wurde fortgesetzt mit Alexander Reubers spektakulärer Vertonung der im Meer innerhalb kürzester Zeit versunkener Insel Atlantis. Ob diese Paradiesinsel tatsächlich existierte, ist fraglich, bei der ungemein farbenfrohen Interpretation des Orchesters auch zweitranging. Musikalische Passagen voll weicher Wiedergabe wechselten mit klanglich und rhythmisch gut herausgearbeiteten Sequenzen zu einem Finale voll Brisanz, Tempo und Interpretationskunst.

Jubelnder Beifall des Publikums in der vollbesetzten Aula, der nicht ohne eine Zugabe enden wollte. Sie präsentierte Jonas Koch mit einem Höllenritt „mit Mut und offenen Augen“.

Ihren Dank an das Orchester mit Solisten und Moderatoren und vor allem seinen ideenreichen, energiegeladenen Leiter Ralf Uhl fasste Anja Blüthgen in einen Satz zusammen: „Ich hatte Gänsehautfeeling pur.“ Die Abiturienten der Fachrichtung Musik dankten ihrem Tutor Uhl für die grandiose Zeit mit dem Orchester. Uhl zeigte sich überzeugt, dass auch wie in diesem Jahr ausscheidende Musiker durch Nachwuchstalente das sinfonische Blasorchester des Kreisgymnasiums Riedlingen auf einem gewohnt hohen Niveau halten werden.