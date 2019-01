Blank’sche Persönlichkeit geht in Ruhestand

Seit 40 Jahren sind Branislav Babic und die Stahlgießerei in der Firma Feinguss Blank in Riedlingen miteinander verbunden. Geschäftsführung und Belegschaft der Gießerei würdigten die 40-jährige Betriebszugehörigkeit und vor allem die Art, die den Jubilar bei seinen Kollegen beliebt macht.

„Mein Lebensalter und die Zeit Ihrer Zugehörigkeit zu Firma Blank sind in etwa gleich“, stellte Geschäftsführer Hubert Deutsch fest. „Ich entbiete Ihnen, lieber Herr Babic, meinen tiefen Respekt und meine Anerkennung für 40 Jahre Treue zu unserem Unternehmen.“ So eine lange Betriebszugehörigkeit sei heutzutage nicht mehr die Regel, meinte der Geschäftsführer, ein mehrmaliger Arbeitgeberwechsel sei eher an der Tagesordnung. Daher gelte der Dank des Unternehmens dem Jubilar für diese Treue zur Firma, zu seinem Beruf und zu seinen Arbeitskollegen.

Viele Dankesworte der Geschäftsführung und aus dem Kollegenkreis zeichneten das Bild des Jubilars als einen Menschen, der sich durch seine hilfsbereite Art viel Sympathie in der Firma erworben hat. Branko, wie er von allen genannt wird, und die Gießerei waren eine eingeschworene Gemeinschaft. „Branko hatte stets seinen bestimmten Platz. Da war er der Chef, doch für jeden Kollegen und jede Frage hatte er immer eine Lösung oder einen guten Rat”, betonte sein Meister Darko Lorencic. Diese Anerkennung nahm Ralf Jedrysiak als Bereichsleiter SCM und Gussfertigung auf: „Branko ist eine Persönlichkeit. Er kannte sein Reich und hat den Mitarbeitern und damit der Firma in vielen Situationen geholfen.”

Auch Personalleiter Jürgen Litz und Betriebsrat Alexander Bleich reihten sich in die Schar der Gratulanten ein, die dem Jubilar für seine Arbeit dankten und einen gesunden Ruhestand wünschten. Der offizielle Dank seitens der Behörden wurde bekräftigt durch eine von Ministerpräsident Kretschmann unterzeichnete Ehrenurkunde des Landes und einer Urkunde der Industrie- und Handelskammer für das Betriebsjubiläum. Die Firma Blank gratulierte mit einer Urkunde, mit einem Scheck und Blumen für die Ehefrau.

„Die Gießerei war mein Leben“, stellte Babic in seiner bescheidenen Art fest. 1970 kam er mit 14 Jahren mit Eltern und Geschwistern von Serbien über Ulm nach Riedlingen. „Am 15. Januar 1979 bin ich in die Firma Blank eingetreten. 40 Jahre war ich Gießer.“ Er habe es gut gehabt im Betrieb, sei angesehen gewesen, habe allen geholfen, egal ob Meister oder Arbeiter. „Dadurch habe ich viele gute Kollegen gehabt.” Nun geht dieser Abschnitt zu Ende. Obwohl er längst eine eigene Familie gegründet hat, sagt er: „Alles, was es gibt in der Gießerei – das war mein Leben.”