Blank-Stiftung unterstützt neue Generation von Schultafeln

Der Maschinenbauer Hokubema bleibt in Sigmaringen: Wie das auf die Holzbearbeitung spezialisierte Unternehmen bekanntgab, wird es seinen Standort auf das Kasernenareal verlagern. Das Unternehmen wird vier Hallen übernehmen und sichert sich Optionen auf eine Erweiterung. Der bisherige Standort oberhalb der Shell-Tankstelle an der Anton-Günther-Straße wurde an eine Immobiliengesellschaft verkauft, die dort die Pläne für ein Seniorenzentrum vorantreibt.