Blank schafft neue Vorteile für Belegschaft

Das Thema Fachkräftemangel ist so präsent wie nie und es wird immer wichtiger für Arbeitgeber, neben einem sicheren Arbeitsplatz weitere Anreize für Beschäftigte zu bieten. Aus diesem Grund startet bei Blank nun ein neues Mitarbeiterangebot der corporate benefits Germany GmbH, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Die Idee: Den Mitarbeitern wird ein vielfältiges Paket an verschiedensten Ermäßigungen bekannter Marken und Unternehmen präsentiert, welches kostenfrei und unbegrenzt genutzt werden kann. Dabei ist vom Telefonanbieter, über Kleidungshersteller und Reiseanbieter etwas enthalten. „Dass alle Mitarbeiter etwas für sich im Angebot wiederfinden, war eines unserer Hauptanliegen“, berichtet Christian Gaupp, Leitung Personalmanagement bei Blank. „Neben der Blank Rente+, die eine zusätzliche, vom Betrieb bezuschusste Altersvorsorge bietet, und dem Blank-Bike-Leasing, deckt das Benefits-Programm eine Bandbreite an Einsatzbereichen ab, von denen jeder profitieren kann.“

Dass sich der Arbeitsmarkt und die Anforderungen an Unternehmen verändert haben, wisse auch Geschäftsführer Alexander Lenert: „Die Work-Life-Balance wird für uns alle immer wichtiger. Wir versuchen als Unternehmen darauf zu reagieren, zum Beispiel durch Homeoffice und flexible Arbeitszeiten, bieten ein vielfältiges, betriebliches Gesundheitsmanagement und unterstützen die MitarbeiterInnen in allen möglichen Belangen – beruflich sowie auch privat.“

So gebe es bei Blank schon viele Jahre einen Sozialfonds für Mitarbeiter, die sich in einer persönlichen Notlage befinden. Auch regelmäßige Gesundheitsvorsorgeprogramme, wie ein Diabetes-Screening oder Rückenfit-Kurse, gehörten zur Routine. „Vor Corona haben wir eine Vielzahl an unterschiedlichen Fitness- und Kochkursen angeboten“, erklärt Doris Ocker aus dem Personalmanagement. „Wir hoffen, dass wir auch in diesem Bereich schnellstmöglich wieder aufstocken können.“