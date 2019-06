Blank poltierte Oldtimer blinken und blitzen mit der Sonne um die Wette

So schöne und blitzeblank polierte Oldtimer gefallen auch den Zweiradfahrern: Im Anschluss an die achte Tour de Riedlingen des Motor-Sport-Clubs haben die Teilnehmer am Sonntag ihre motorisierten Schätze auf dem Marktplatz präsentiert und dabei natürlich alle Blicke auf sich gezogen. Knapp 40 Oldtimer-Freunde haben in diesem Jahr teilgenommen. Auf der 120 Kilometer langen Strecke warteten auf sie Gleichmäßigkeits- und Geschlichkeitsprüfungen, vor allem aber die Freude an der Fahrkultur. Foto: Thomas Warnack