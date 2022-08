Blank-Azubis sind ausgezeichnet

Dieses Jahr können sich gleich zwei ehemalige Auszubildende der Feinguss Blank GmbH über den Erich-Hoffmeister-Preis freuen. Willi Berschiminski und Lukas Jakober überzeugten mit ihren hervorragenden Ausbildungsabschlüssen und bekamen die Auszeichnung von Landrat Heiko Schmid überreicht. Das berichtet das Unternehmen in einem Schreiben.

Der Erich-Hoffmeister-Preis legt den Fokus auf die berufliche Ausbildung und unterstützt Auszubildende mit herausragenden Abschlüssen, insbesondere in den Berufen Industrie-, Zerspanungs- und Konstruktionsmechanik. Die Auszeichnung war dieses Jahr mit einem Preisgeld von insgesamt 6250 Euro dotiert, welches, zusammen mit der Auszeichnung, an elf Preisträgerinnen und Preisträger übergeben wurde.

Willi Berschiminski und Lukas Jakober absolvierten beide eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. Bereits während ihrer Ausbildungszeit engagierten sie sich in vielfältigen Projekten im Betrieb. So wirkten beide bei der Entwicklung eines Blank-Flaschenöffners mit, der in Tausenderstückzahl von den Azubis selbst produziert wurde. Hierbei übernahmen die Auszubildenden auch Planungsaufgaben und kalkulierten die Kosten in Eigenregie.

Die Preisträger bleiben dem Unternehmen auch nach ihrem Abschluss treu. Willi Berschiminski wird zukünftig in der technischen Montage und im Bereich des Elektronenstrahlschweißens tätig sein, wobei ein Schwerpunkt seiner Arbeit auch auf der Prozessoptimierung liegt.

Lukas Jakober interessierte sich schon während der Ausbildung für das spannende Feld der Automatisierung. In diesem Bereich wurde in den vergangenen Jahren ein neues Team aufgebaut, das sich nun über ein weiteres Mitglied freuen kann. Dabei kümmert er sich insbesondere um die Vereinfachung von Fertigungsprozessen, Automatisierungsprozesse und die intelligente Verknüpfung von Fertigungssystemen.

„Es freut mich sehr, dass sich unsere beiden Preisträger für einen weiteren beruflichen Weg bei Blank entschieden haben“, sagt Michael Fay, Ausbilder für den Beruf Zerspanungsmechaniker im Unternehmen. „Ich durfte die beiden fast vier Jahre lang begleiten und freue mich über die Entwicklung und die Leistungen, die beide gleichermaßen erbracht haben. Auch im Namen der Geschäftsführung gratuliere ich Willi und Lukas ganz herzlich zur Auszeichnung und wünschen den beiden alles Gute für ihre berufliche und private Zukunft.“