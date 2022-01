Blackwell-Ausstellung geht zu Ende

Die Ausstellung, mit Tony Blackwells postkartengroßer Landschaftsmalerei auf Papier, in der Galerie am Weibermarkt geht am Freitag, 21. Januar, zu Ende. „Jedes Bildchen erzählt seine eigene Geschichte, hat Tiefe und erweckt schöne, romantische Gefühle“, beschreibt Galeristin Ricki Scopes die Werke die Werke des Künstlers. Blackwell ist 81 Jahre alt und lebt in Canterbury/England. Die Galerie könne jederzeit nach Vereinbarung, unter Telefon 0176/53288093, Mail ricki90@hotmail.com, besucht werden. Freitags ist sie unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln, von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Auch auf der Homepage, unter der Rubrik „Künstler vertreten“ sind Blackwells Landschaftsbilder zu sehen (https://rickisworkshop.jimdofree.com/tony-blackwell/).