Bissige Satire und derber Humor

Kathi Wolf ist vielseitig: Psychologin, Schauspielerin (am Theater und im Film) und Kabarettistin. Und all diese Facetten hat die 31-jährige in ihrem neuen Programm „Psychoparty“ bei ihrem Auftritt am Samstag im Riedlinger Kino gezeigt.

Sparsam dekoriert war die Bühne: ein ziemlich aufgeräumter Schreibtisch einer Psychologin, die selbst Tabletten nehmen muss und dies „geil“ findet. Kathi Wolf tritt im schwarzen Minihängerchen auf und trägt schwarze Stiefeletten, das blonde Haar ist artig zusammengebunden. Eine große Brille verleiht ihr entsprechende Strenge und Glaubhaftigkeit.

Das Publikum im Lichtspielhaus dient ihr als Klientel, und herausgepickt hat sie sich „Jochen“, den sie so nebenbei diagnostiziert und auch behandelt. Die Diagnose erfolgte selbstverständlich detailliert in allerbester Psychologenfachsprache.

Eingestreut in ihr Programm sind Songs: Kathi Wolf begleitet sich auf der Ukulele oder mit eindrucksvollen Fingerbeats mit einem Trinkbecher. Dabei macht sie sich lustig über Störungen, Neurosen, Diagnosen und Therapeuten aller Art. Gerne werde auch „Doktor Google“ zu Rate gezogen oder auch unter der Rubrik „Gute Frage“ recherchiert. Dann plaudert sie ein wenig aus dem Nähkästchen einer Psychologin: Sie war an einer Schule und fand dort im Lehrerzimmer einen idealen Lernort. Dort tummelten sich Symptome wie Burnout, Grübeln, Korrigieren, Überwachen und Wahnvorstellungen aller Art. Sehr nett die Yogalehrerin, die Mathe und Physik unterrichten durfte aufgrund des Lehrermangels, aber in Physik „strömt ja auch Energie“.

Beziehungen sind immer ein Thema auf der Bühne und auch das weidete sie humorvoll aus: Sie selbst sei „sapiosexuell“, was heißt, dass sie auf Intelligenz stehe, was die Suche nach einem Partner nicht unbedingt vereinfache.

Dann wurde es politisch, sehr bissig und nachdenklich – das Lachen blieb im Hals stecken, als sie über Lobbyisten sinnierte, die Kirche attackierte und Frauenrechte rekapitulierte. Seitenhiebe gab es auch auf die SPD („Die hat weniger Prozent als mein Lieblingsprosecco“) und auf die AfD, denen die „Flüchtlinge ausgehen“.

Blöder reimt sich auf ...

Dass sie perfekt imitieren und parodieren kann, zeigte sie, als sie den Ministerpräsidenten nachahmte, dessen Name sich „zufällig auf Blöder reimt“. Und dass sie in verschiedenen Dialekten zu Hause ist, wurde deutlich, als sie ihre Rolle wechselte und einmal zu einem schwäbischen Serviermädchen mit ausgeprägtem Hygienetick wurde und dann noch als Ludmilla Kalaschnikowa auftrat, die russisch radebrechte und nur „Probleme ohne Alkohol“ hat. Dabei bediente sie erwartete Klischees.

Kathi Wolf kam gut an in Riedlingen. Die Besucher zollten ihr große Anerkennung, als sie am Ende der Vorstellung erzählte, dass dies heute ihre Premiere gewesen sei – zum ersten Mal machte sie „Psycho to go“ mit ihrer „Psychoparty“.

Kinobetreiber Jürgen Matzner hat mit dem Engagement von Kathi Wolf einen Glücksgriff in seine „Kulturkiste“ getan, aus der die Besucher noch einiges zu sehen bekommen im laufenden Monat.