Bis zu 500 rollende Raritäten werden erwartet

Schon zum 11. Mal richten die KLjB Daugendorf zusammen mit Bleicher Wohnerlebnis das Old- und Youngtimertreffen mit Kunstgewerbemarkt in Daugendorf aus. Dieses Jahr findet es am Sonntag, 25. August, von 11 bis 17 Uhr statt.

Circa 400 bis 500 Fahrzeuge werden an diesem Tag auf der großen Wiese direkt beim Möbelhaus erwartet, um ihre seltenen Schätze der Öffentlichkeit zu zeigen, aber auch um die Fahrzeuge anderer zu sehen und mit Gleichgesinnten Kontakte zu knüpfen.

Auf der Flaniermeile zwischen Parkplatz – Möbelhaus und Gemeindehalle wird sich auch wieder ein Kunstgewerbemarkt mit allerlei verschiedensten Waren aufstellen.

Zudem öffnet Bleicher Wohnerlebnis an diesem Sonntag wieder seine Türen um die neuesten Möbel- und Küchentrends zu präsentieren. Zudem wird in der und um die Halle bewirtet. Der Eintritt ist für Teilnehmer und Besucher dieser Veranstaltung frei. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt der Daugendorfer Jugendarbeit zu Gute.