Birkle, Stümke und Hebeisen hören definitiv auf

Wer geht? Wer bleibt? Wer ist noch unentschlossen? – Die Kommunalwahl im Mai des kommenden Jahres wirft ihre ersten Schatten voraus. Die Parteien begeben sich auf Kandidatensuche. Denn schon jetzt wird deutlich: Viele langjährige Ratsmitglieder werden nicht mehr antreten. Der Rat verändert erneut sein Gesicht.

Bereits bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 gab es viele neue Gesichter im Riedlinger Gemeinderat. Das hatte auch was mit der Größe zu tun. Denn aufgrund der Ausgleichssitze durch die Unechte Teilortswahl fanden sich plötzlich 35 Gemeinderäte am Ratstisch zusammen. 17 davon waren neu. Und auch in den vergangenen fünf Jahren sind viele kommunalpolitische Schwergewichte, die jahrelang als Gemeinderat tätig waren, ausgestiegen: Werner Blank, Ulrich Bossler oder Armin Schneider haben ihr Mandat im Laufe der fünf Jahre zurückgezogen. Insgesamt neun Mal wurde ein neuer Gemeinderat vereidigt.

Und bei der Wahl im Mai 2019 steht erneut ein Aderlass von langjährigen Räten an, vor allem in der CDU. So wird der langjährige Fraktionsvorsitzende und 1. Bürgermeister Stellvertreter Manfred Birkle nicht mehr kandidieren. „Es ist Zeit zu gehen“, sagt Birkle, der 25 Jahre im Gremium vertreten war. „Wenn man das Gefühl hat nichts mehr verändern zu können, muss man gehen“, sagt Birkle. Bereits beim letzten Mal vor fünf Jahren gab es die Überlegung aufzuhören, nun ist es fix. Denn Birkle wurde zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses gewählt. Eine Kandidatur ist damit nicht mehr möglich.

Auch Gabriele Stümke, die viele Jahre für die CDU im Gemeinderat mitgewirkt hat, wird das Gremium verlassen. Auch sie hat sich bereit erklärt als Beisitzerin im Gemeindewahlausschuss tätig zu sein und damit eine erneute Ratskandidatur ausgeschlossen.

Drei weitere CDU-Ratsmitglieder werden wohl ebenfalls nicht mehr kandidieren: Albert Knab aus Zell-Bechingen, Max Beck aus Zwiefaltendorf und Mario Wied aus Riedlingen. Auch Nachrücker Joachim Kraus will dem Vernehmen nach eher nicht wieder antreten. Auch der ehemalige CDU-Stadtverbandsvorsitzende Markus Mark ist noch unsicher, ob er antreten könnte. „Ich weiß es wirklich noch nicht, ich muss noch überlegen“ und er müsse es noch mit seiner Familie besprechen, so Mark. Und falls er antritt, ist noch unklar bei welcher Liste. Denn etwa beim Thema Stadthallenareal ist er inhaltlich auf einer anderen Linie als der Rest der Fraktion.

Wieder für den Gemeinderat kandidieren werden Franz-Martin Fiesel und auch der CDU-Fraktionssprecher Jörg Boßler. „Ich kann jetzt nicht das Handtuch werfen“, sagt er. Aber Job, Familie und Ratstätigkeit zeitlich in Einklang zu bringen sei schon „sehr anstrengend“.

Aderlass auch bei den Freien Wählern. Die Fraktion ist durch die Rücktritte im Verlauf dieser Legislaturperiode bereits um zwei Personen reduziert worden. Zwar rückte für Werner Blank dann Prof. Wolfram Behm nach, doch die Rücktritte von Ulrich Bossler (Pflummern) und Karl Baisch (Neufra) konnten nicht ausgeglichen werden, weil in diesen Orten niemand mehr auf der FW-Liste stand. Für die anstehende Wahl steht Dieter Hebeisen (Daugendorf) nicht mehr zur Verfügung, denn er ist stellvertretender Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Auch Marco Eckert und Heribert Reinke sollen demnach nicht mehr kandidieren. Und Hermann Hennes ist gesundheitlich so angeschlagen, dass eine Kandidatur wohl nicht mehr möglich sein wird. So verbleiben nur die beiden derzeitigen Fraktionssprecher Stephan Schmid und Wolfram Behm.

Ganz anders die Situation bei der WiR-Liste. Alle sechs aktuellen Gemeinderäte werden wieder kandidieren, sagte Fraktionssprecherin Dorothea Kraus-Kieferle. Dies sind neben ihr: Lea Fritz, Jürgen Matzner, Dr. Hartmut Pernice, Hans-Peter Selg und Klaus Wochner.

Bei der SPD hat Markus Hammer angekündigt, nicht mehr für den Stadtrat kandidieren zu wollen. Noch nicht entschieden über eine erneute Kandidatur habe sich Gudrun Liebhart, so Fraktionssprecher Josef Martin. Dagegen wird Christian Märkle wieder kandidieren, wie Martin sagt. Auch Martin selbst wird wieder für das Gremium antreten. Sollte er wieder gewählt werden, bliebe dem Rat ein immenser Erfahrungsschatz erhalten. Denn der 83-Jährige ist seit 47 Jahren am Ratstisch. Er fühle sich noch fit genug, sagt Martin. Ein nicht unwesentlicher Grund ist es aus seiner Sicht auch, „dass es eigentlich unser Anliegen sein müsste, alle Altersgruppen in einem Gremium vertreten zu haben“. Jeder sei Teil der Gesellschaft und sollten sich deshalb auch für diese mitverantwortlich fühlen. Insbesondere sollte er aber auch bereit sein, Aufgaben zu übernehmen, die für die Entwicklung dieser Gesellschaft notwendig sind. „Dies ist nach meiner Überzeugung unabhängig vom Alter.“

Ob der erfahrenste Gemeinderat der Grünen Liste nochmals kandidiert, ist hingegen noch unsicher: Roland Uhl ist am Überlegen. Stand jetzt werde er nicht mehr antreten, sagte er vor wenigen Tagen. „Ich habe keine Lust mehr“, so Uhl. Aber dies ist noch nicht endgültig. Anne Hund tendiert demnach zu einer erneuten Kandidatur, während dies bei Dr. Michael Ecker und Verena Paul ebenfalls noch offen ist.

Die neueste Riedlinger Liste, die Mtg!, hat im Laufe der fünf Jahre bereits einige Veränderungen erfahren. Nur Stimmenkönig Manfred Schlegel und Harald Reiner sind von Anfang an dabei, Rolf Blatter und – als neuestes Mitglied am Ratstisch – Ingo Remensperger sind nachgerückt. Schlegel wird erneut antreten, aber ob die Fraktionskollegen wieder antreten ist demnach noch offen.