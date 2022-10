Binokelturnier in Grüningen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 16. September konnte die Kyffhäuserkameradschaft Grüningen nach langer Zwangspause endlich wieder ein Preis-Binokelturnier im Bürgersaal in Grüningen ausrichten. Um 19 Uhr startete das Turnier mit 33 motivierten Spielern, die sich auf die vorbereiteten Spieltische verteilten, während sie von den Mitgliedern der Kyffhäuserkameradschaft bestens mit Getränken und kalten Speisen versorgt wurden. Die meisten Spieler waren bereits beim letzten Turnier 2019 dabei und nahmen auch längere Anreisen aus dem ganzen Landkreis in Kauf, um dabei sein zu können. Nach drei Spielrunden konnte sich Brigitte Finterle den ersten Platz vor Bruno Finsterle (Platz 2) und Albert Menz (Platz 3) sichern. Dank einiger Sponsoren konnte Vorstand Herbert Lehn jedoch jedem Turnierteilnehmer zum Abschluss einen Preis überreichen. Diese reichen von Mützen über Werkzeug und Gutscheine bis hin zu einem Schnellkochtopf und einem Rundflug. Hierfür möchte sich die Kyffhäuserkameradschaft nochmals herzlich bei ihren Sponsoren bedanken. So konnte sich jeder Teilnehmer nach einem langen Abend zufrieden auf den Nachhauseweg machen.