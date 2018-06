Bildungspartnerschaft als große Chance

Den festlichen Rahmen des Jahreskonzertes seines sinfonischen Blasorchesters nutzte das Kreisgymnasium Riedlingen zur offiziellen Besiegelung dreier Bildungspartnerschaften. Unterschriften unter die Verträge setzten außer Oberstudiendirektor Georg Knapp für die Schule, Jürgen Litz, Personalleiter der Firma Feinguss Blank, der zusammen mit Personalreferentin Naike Nassal gekommen war, Jeannette Lock, die in Begleitung ihres Mannes Frank Lock die Ertinger Firma Lock Antriebstechnik GmbH vertrat und Rosemarie Häussler-Mayer für die Karl-Heinz-Häussler GmbH in Heiligkreuztal. Mit ihr zusammen nahm ihr Bruder Richard an der Veranstaltung teil.

Oberstudiendirektor Knapp erläuterte die Grundlage der Bildungspartnerschaften, deren Ziel die Stärkung der ökonomischen Bildung auch im Hinblick auf eine spätere Studien- und Berufswahl der Gymnasiasten sei. Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Experten stelle für die Schüler eine große Chance dar, betonte Knapp, könnten sie doch frühzeitig mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch kommen, Orientierung in der Arbeitswelt erhalten und somit Erfahrungen für ein Studium, eine Ausbildung und den angestrebten Beruf erhalten.

Als Schulpate stellte Dieter Walter unter dem Leitwort: „In 50 Jahren vom Handwerksbetrieb zum Champion“ die Firma Feinguss Blank vor. Aus dem Handwerksbetrieb von 1960 mit acht Mitarbeitern habe sich ein Unternehmen mit mehr als 600 Spezialisten entwickelt, das heute Hightech in alle Welt exportiere. Die Ausbildung sei breit aufgestellt, vom gewerblichen und kaufmännischen Auszubildenden, bis zum Studenten an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, was für die Riedlinger Gymnasiasten besonders interessant sei. Walter erwähnte Praktikumsmöglichkeiten von Schülern bei Feinguss Blank und zeigte sich überzeugt davon, dass aus der Partnerschaft beide ihren Nutzen ziehen könnten.

Region mit interessanten Perspektiven

Anja Blüthgen begrüßte mit der Ertinger Firma Lock Antriebstechnik für Abiturienten einen „potenziellen Arbeitgeber in der Region mit interessanten Perspektiven“ als neuen Kooperationspartner. Vor mehr als 170 Jahren von Raphael Lock gegründet, werde das Unternehmen seit 2002 von Frank Lock in der fünften Familiengeneration geführt, der heute 107 Mitarbeiter beschäftige. „Die Hand- und Elektroantriebe sind in den Bereichen Garten- und Stallbau sowie für Hebe- und Verstellaufgaben weltweit erste Wahl“, unterstrich sie. Niederlassungen in den Niederlanden und den USA schafften ein globales Netzwerk.

Maria Buck verriet, dass die Back-AG am Kreisgymnasium in Riedlingen mit 45 Schülerinnen und Schülern die gefragteste Arbeitsgemeinschaft ist, eingeführt zum Schuljahr 2016/17 und damals von der Karl-Heinz-Häussler GmbH mit zwei hochwertigen Elektrosteinbacköfen, einer Teigknetmaschine und weiterem Qualitätszubehör ausgestattet. Sie skizzierte die Karl-Heinz-Häussler GmbH als einen modernen und kundenorientierten Produktions- und Dienstleistungsbetrieb, der seinen Fokus auf die Backtechnik gelegt habe, um seinen Kunden im Rahmen einer gesunden, vollwertigen Ernährung das Selbermachen zu ermöglichen. „Als Karl Häussler 1949 eine Dorfschmiede gründete, die 18 Jahre später zu einem Landmaschinenfachbetrieb erweitert wurde, ahnte wohl noch niemand, dass sich daraus ein mittelständisches Unternehmen mit fast 100 Mitarbeitern entwickeln würde, das auch 70 Jahre später noch von den Familienmitgliedern geführt wird“, führte Maria Buck aus und freute sich, dass die Bildungspartnerschaft nun besiegelt werden konnte.