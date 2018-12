Es ist eine Herkulesaufgabe, die Pfarrer Dr. Emanuel Sawadogo in seinem Heimatland Burkina Faso stemmt. Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt, die Bevölkerung nimmt rasant zu. Die Zahl der Menschen ohne Bildung auch. Sawadogo versucht, sich dieser Entwicklung mit „seinen“ katholischen Schulen in der Diözese Kaya entgegenzustemmen. Mit ersten Erfolgen.

Burkina Faso, das bis 1984 Obervolta hieß, rangiert in der Armutsstatistik in den hintersten Regionen. Der Binnenstaat, mit einer Gesamtfläche von 274 000 Quadratkilometern in der Sahelzone, lag im „Human Development Report“ 2015 auf Platz 183 von 188 Ländern weltweit. Die Wirtschaft wächst jährlich um fünf Prozent, doch noch immer müssen knapp 45 Prozent der Bevölkerung mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen, schreibt Pfarrer Sawadogo.

Und die Bevölkerung wächst rasend schnell. Jährlich um 3,1 Prozent. Das heißt: Die Gesamtbevölkerung ist jung, 46 Prozent sind unter 15 Jahre alt. „Die demografische Entwicklung bietet sicher eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes“, sagt Sawadogo, aber sie stelle auch die vielen ungebildeten jungen Menschen vor erhebliche Probleme. Deswegen haben der Staat Burkina Faso und die Kirche eine Bildungskooperation geschlossen, um die Herausforderungen des Landes im Bildungsbereich zu bewältigen.

Pfarrer Sawadogo ist in seiner Diözese ein Hauptakteur, um diesen Bildungsauftrag anzunehmen. In Kaya, im Norden des Landes, wurden offene Schulen als Ort der Bildung und Erziehung für alle Kinder des Landes ohne Rücksicht auf deren Herkunft oder Religionszugehörigkeit etabliert. Denn in Burkina Faso hängt die Hälfte der Bevölkerung den traditionellen Naturreligionen an, 30 Prozent bezeichnen sich als Moslems und nur zwölf Prozent sind Christen, die meisten davon Katholiken. „Zwischen den verschiedenen sozialen und religiösen Gruppen gibt es bis jetzt ein friedliches Miteinander“, so Sawadogo.

Seit seiner Rückkehr vom Studium in Deutschland, von dem auch seine Kontakte nach Riedlingen herrühren, ist Sawadogo mit der Bildungsarbeit in der Diözese Kaya beauftragt worden. In diesem Schuljahr verwaltet er mit einem Team 30 Schulen, das heißt sechs Kindergärten, 16 Grundschulen und acht weiterführende Schulen, mit circa 7000 Schulkindern und 300 Lehrkräften. „Wir versuchen gute Bildung für die Armen au dem Land zu entwickeln“, sagt er.

Im Bildungsvertrag zwischen Staat und Kirche ist hinterlegt, dass der Staat die Löhne der katholischen Lehrer übernimmt. Aber häufig müsse man mit verspäteter Bezahlung rechnen, sagt der Pfarrer. Alle weiteren Aus- und Aufgaben bleiben bei der Kirche: Schulmaterial, Schulbänke, Schulspeisung... Und letztere ist häufig nötiger denn je. Zwar habe es in der vergangenen, drei Monate andauernden Regenzeit, gut geregnet, aber nach wie vor ist ausreichende Nahrung für die Schüler auf dem Land ein Problem, berichtet der Pfarrer. Dementsprechend werden die Spendengelder aus Riedlingen und aus der SZ-Weihnachtsaktion in diese Bereiche investiert: in Schulbänke, damit die Kinder nicht auf dem nackten Boden sitzen müssen, in Schulspeisung und Schulmaterial.

Die Arbeit von Sawadogo und den Lehrern trägt erste Früchte. Die Schüler machen Abschlüsse an den katholischen Schulen und erzielen – im Vergleich zum Durchschnitt im Land – gute Leistungen.

Doch darüber hinaus braucht es weitere Hilfe. „Nicht jedes Kind kann sich diese Bildung leisten“, denn an den Schulen wird Schulgeld verlangt. Auch wenn dieses nicht hoch ist, ist es für manche Familie eine zu hohe Hürde. Daher gebe es viele Schulkinder, darunter viele Mädchen, die frühzeitig die Schule verlassen müssen.

Dies wollte Pfarrer Sawadogo nicht so lassen. „Während meines Studiums in Deutschland war ich von dem Bildungssystem und von den Berufsschulen fasziniert“, so Sawadogo. Warum also nicht dieses System der Berufsschulen für die arbeitslosen Menschen in Burkina Faso adaptieren? Mit Nähmaschinen, die ihm aus Riedlingen gespendet worden sind, hat er vor vier Jahren eine kleine Schneiderberufsschule ins Leben gerufen. Im Juli diesen Jahres haben die ersten Schülerinnen und Schüler, darunter einige mit Behinderungen, ihre Prüfung absolviert – und die staatliche Prüfung bestanden.

Nun platzt die Schneiderschule allerdings aus allen Nähten. Daher ist die Idee entstanden, eine eigene Berufsschule zu bauen. Den Raumbedarf hat Sawadogo inzwischen ermittelt. 18 Räume wären nötig mit einer Gesamtfläche von 639 Quadratmetern. Ein Grundstück wäre vorhanden, erste Pläne sind gezeichnet. Die Kosten schätzt er auf 100 000 Euro. Eine Summe, die er nicht aufbringen kann. Dafür ist er auf Hilfe angewiesen. Auch aus Riedlingen.