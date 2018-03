Bildungsangebot mit familiärem Flair

Das Kolping-Bildungszentrum in der Kirschstraße 24 in Riedlingen hat am vergangenen Samstag seine Türen. Die Besucher waren eingeladen, das vielfältige Angebot an Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten kennen zu lernen. Die Leiterin des Bildungszentrums, Bettina Schmidtke, zeigte sich zufrieden, der Tag sei sehr gut angenommen worden. Die Schule freue sich über spontane Anmeldungen für die verschiedenen Bildungsangebote. „Ingesamt ein sehr gelungener Tag.“

Die Schüler hatten sich schwer ins Zeug gelegt, um den Besuchern einen positiven und auch informativen Eindruck zu vermitteln. Gleich am Eingang überreichten sie einen Besucherguide. Das ansprechende, alte Gebäude besitzt eine besondere Wohlfühlatmosphäre. „Das familiäre Flair, das war heute deutlich zu spüren“, stellte Gabriele Roth fest, Schulsekretärin und mit Schulsekretärin Rita Rink, eine der „guten Seelen“, Beraterinnen und Ansprechadressen im Hause.

Die Schüler hatten zur Unterhaltung zwei Installationen mit Licht, Duft und Klang gezaubert, eine Unterwasserwelt mit Geräuschen und allerlei Seegetier, sowie tropische Gefilde mit einem Fühlparcours und „gefährlichen“ Kuschelraubtieren. Wem es draußen noch nicht kalt genug war, der konnte in der Installation „Eis, Wind und Regen“ zusätzlich frösteln.

Fruchtig und exotisch

Im Schülercafé kam man nicht an der KoSmoo GmbH vorbei, um einen fruchtigen Smoothie zu kosten oder sich mit einem exotischen Tee aufzuwärmen. Die verschiedenen Schularten präsentierten sich umfassend und mit viel Fantasie und Engagement. Es wurde nicht nur einfach informiert, Mitmachen war gefragt. Man konnte seine künstlerische Begabung testen und selbst zum Stift greifen. Oder sich einfach zurücklehnen und über einen von einem Schüler selbst gemachten Trickfilm staunen. Scherzhafte kleine Tricks und knifflige Ratespiele forderten Eltern und Schüler heraus und sie konnten neben der Informationsflut auch Spaß haben. „Alles psycho?“ Diese Frage drängte sich am Infopoint des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums auf. Lehrer und Schüler aller Schularten standen Rede und Antwort, den Besuchen, war es in legerer Umgebung möglich, problemlos und ungeniert alles zu hinterfragen und reich mit Eindrücken und Broschüren bestückt wieder nach Hause gehen.

Die Schule darf auf ein Spektrum an Bildungsangeboten stolz sein. Am staatlich anerkannten Berufskolleg kann die Fachhochschulreife in Voll- oder Teilzeit erworben werden, wählbare Schwerpunkte sind BWL, Technik, Biologie oder Gestaltung. Weitere Zweige unter dem Kolping-Dach beherbergt, sind das Kaufmännische Berufskolleg Fremdsprachen, sowie das Berufskolleg Gesundheit I und II. Das staatlich anerkannte Sozialwissenschaftliche Gymnasium führt in drei Jahren Vollzeitunterricht zum Abitur. Außerdem bietet das Kolping-Bildungszentrum verschiedene Lehrgänge an: Ausbildung zum Internationalen Wirtschaftskorrespondent, praktischer Betriebswirt (KA, Fernlehrgang) und Fachwirt im Erziehungswesen (KA, Fernlehrgang). Nicht zu vergessen, das Kursangebot mit Schülerkursen, kreativen Kursen, Deutsch- und Sprachkursen und Kursen zur beruflichen Weiterbildung.