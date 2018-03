Bilder mit Leidenschaft werden prämiert

Weit gereist waren die Besucher des Fototags Oberschwaben Bodensee (FOB). Aus ganz Oberschwaben kamen die (Hobby)Fotografen, um am vergangenen Sonntagnachmittag im Domizil des Fotoclubs Riedlingen in der St. Gerhard-Schule die Arbeiten der Wettbewerbsteilnehmer und deren Auszeichnungen zu feiern. 218 Aufnahmen wurden bis Ende Januar eingereicht. Im jährlichen Wechsel wird der besondere Tag von den Fotoclubs übernommen. 2018 war nun der Fotoclub Riedlingen an der Reihe, der bravourös einen unterhaltsamen Nachmittag geboten hat.

Der Fotokreis Oberschwaben Bodensee ist eine Vereinigung von momentan 19 Clubs und Vereinen aus der Region. Die Wettbewerbsthemen lauteten 2018 „Die Stadt leuchtet“ (Vereinsthema) und „Schattenspiele“ (Einzelthema). Eine Jury bewertete im Vorfeld.

Harry Tremp, Vorsitzender des Riedlinger Fotoclubs, freute sich über die vielen Besucher. Sie hatten sich trotz der Rückkehr des Winters nach Riedlingen aufgemacht. Bürgermeister Marcus Schafft teilte diese Freude und hieß die Gäste in der Donaustadt willkommen. Viele reale und vielleicht auch auf dem Bild festgehaltene gute Eindrücke mit nach Hause zu nehmen, das war sein Wunsch an sie. Ein Bild drücke bekanntlich mehr aus als tausend Worte. Es bedeute etwas in Szene zu setzen, auch im übertragenen Sinne in Bezug auf das Umsetzen von Vorhaben leuchte eine Stadt mit ihren Menschen und ihren Anziehungspunkten. „Sie betreiben ein Stück Heimatpflege und interpretieren Menschen und Heimat“, sagte Schafft.

Leidenschaft und Geduld

In zwei mit Musik untermalten Bilderschauen konnten die Wettbewerbsfotos bestaunt werden. In einer Reise rund um den Erdball, spiegelte sich die Leidenschaft, das Interesse und die Geduld der Menschen wider, die auf den Auslöser drückten. Beeindruckende Impressionen, skurrile Schattenspiele, das nächtliche Leuchten von Städten, was hatten die Fotografen nicht alles an Sehenswertem festgehalten.

Auch mit dem Rahmenprogramm konnte sich der Fotoclub Riedlingen sehen lassen. Musikalisch unterhielt mit klassischen Gitarrenklängen das durchweg weibliche Ensemble um Heidi Schiller. Ehepaar Rosel und Hermann Schneider – sicher sind sie nicht gekränkt, wenn man sie als „Urgesteine“ des Riedlinger Fotoclubs bezeichnet – unterhielten mit dem Bilderreigen „Fünf Jahreszeiten in Riedlingen“. Es gibt wohl kaum einen „ Riedlinger Stein“, den die passionierten Fotografen nicht festgehalten haben. Ein kleines Interview mit einem der drei Juroren trug außerdem zum Gelingen des Nachmittags bei. Felix Kästle stand Rede und Antwort rund um seinen Beruf als freier Fotojournalist. Sein Einsatz ist vielfältig, beispielsweise bei der Olympiade, unter anderem für die dpa. Gerne habe er für diese tollen Bilder juriert. Er rief die anwesenden Fotofreunde auf, Neues zu wagen, auszuprobieren und mutig zu sein. Die zwei weiteren renommierten Fotografen der Jury, Markus Leser und Georg Kliebhan, waren leider nicht anwesend. Amüsant war, als Felix Kästle in die Rolle von Georg Kliebhan schlüpfte und dessen Antworten auf Tremps im Vorab an ihn gestellten Fragen verlas. „Schorsch“ Kliebhan, landauf, landab bekannt, berichtete über sein Tun, gibt es doch kaum einen Musikstar, den er nicht aus dem Fotograben der Konzertevents in 30 Jahren abgelichtet hat. Als „Hoffotograf“ bei den Biberacher Filmfestspielen haben sämtliche deutsche Schauspieler mit seiner Kamera geflirtet. Damit die Spannung stieg bis zur Bekanntgabe der Gewinner des Wettbewerbs am späten Nachmittag, konnten sich die Besucher bei einem Kaffeestündchen austauschen oder eine Club interne Ausstellung betrachten.