Bier und Chips für den Einbrecher

Offensichtlich etwas hungrig und durstig war ein Einbrecher, der zwischen Sonntag und Dienstag in einer Gartenhütte in Riedlingen nach Beute gesucht hat. Am Dienstag sah ein Zeuge die Spuren. Demnach hat sich der Unbekannte in der Gartenanlage in der Zwiefalter Straße zu schaffen gemacht. Er hat eine Hütte aufgebrochen und sich an Lebensmitteln bedient: Er hat Bier getrunken und Chips gegessen, wie die Polizei berichtet. Dann flüchtete er. Ob der Einbrecher Beute mitgenommen hat, müssen die Ermittler vom Polizeirevier Riedlingen (07371/9380) noch herausfinden.