Bienenvölker arbeiten ohne Krankenkassenzuschuss

Zur traditionellen Herbstversammlung hatte der Verein der Gartenfreunde den Imker Michael Kreutle aus Munderkingen eingeladen. Dieser referierte ausführlich über das Thema „Gesundheit aus dem Bienenvolk“.

Um 500 Gramm Honig gewinnen zu können müsse die Honigbiene etwa drei Millionen Blüten anfliegen. Sowohl Honigbienen als auch Wildbienen würden jedoch monotone Agrarlandschaften und die Ausbringung von Pestiziden sowie der Klimawandel generell zu schaffen machen. Und Gärten als Kies- und Steingartenwüsten in Wohngebieten leisteten dazu auch ihren negativen Beitrag, weil dort keine einzigen blühenden Pflanzen für die Bienen verfügbar seien. Der größte Feind der Honigbiene sei aber die sogenannte Varroamilbe.

Was die Gesundheit aus dem Bienenvolk angehe sei allgemein bekannt, dass Honig für den Menschen als sehr gesund, antientzündlich und antibakteriell gelte und nachweislich zur Linderung von Erkältungen, Halsentzündungen und zur Hautpflege beitrage. In besonderen Fällen könnten sogar Honigmassagen zur Anwendung kommen. Käuflich zu erwerben seien als naturreines Bienenprodukt auch Blütenpollen. Bienen würden dabei ihren gesammelten Blütenstaub mit Nektar und Enzymen anreichern und so zu vitaminreichen, insbesondere B-Vitaminen enthaltenden Blütenpollen verarbeiten.

Als Wundermittel gelte sogenanntes Propolis, ein Kunstharz, das sowohl dem Menschen als auch dem Bienenvolk selbst gleichermaßen zur Erhaltung der Gesundheit diene. Dieses Mittel gäbe es als Tropfen, Pulver, Salben oder Kapseln zu erwerben. Und mit dem sogenannten Gelee Royale ließe sich das Immunsystem im Menschen stärken und dessen Vitalität deutlich steigern. Dabei handle es sich um Futtersaft, mit dem die Honigbienen ihre Königinnen aufziehen.

Das Gegenstück zu Gelee Royale ist die sogenannte Drohnenmilch, ein mit männlichen Hormonen angereicherter Futtersaft, mit dem die Bienen ihre Larven füttern. Dieser Saft fände sowohl innerliche als auch äußerliche Anwendung für die menschliche Gesundheit. Bei der Api-Air Therapie wird die von den Bienen aufgewirbelte Luft im Bienenstock abgesaugt, über einen Schlauch zur Gesichtsmaske geleitet und wirke somit gut bei Erkrankungen der Atemwege.