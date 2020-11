Bewohner in Riedlinger Flüchtlingsheim infiziert

Jetzt ist das Coronavirus auch in einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Riedlingen nachgewiesen worden: Eine Person sei positiv auf den Erreger getestet worden. Das ließ am Dienstag das Landratsamt verlauten.

Das Kreisgesundheitsamt habe eine Kontaktperson des Erkrankten definiert und diese unter Quarantäne gestellt. Der Bewohner mit dem Virus ist in eine spezielle Quarantäneunterkunft gebracht worden, wo er 14 Tagen verbringen muss.

Behörden sind auf Coronafälle in Gemeinschaftsunterkünften vorbereitet

„Wir haben mehrere Gebäude im Landkreis, in denen Flüchtlinge mit dem Virus unter vernünftigen Bedingungen und entsprechend guter Versorgung untergebracht sind. Auf solche Situationen waren und sind vorbereitet“, sagte Bernd Schwarzendorfer, Pressesprecher des Landkreises Biberach, der Schwäbischen Zeitung. Bislang habe es mehrere Vorfälle von Infektionen oder Verdachtsfälle unter Flüchtlingen gegeben. Bei dem Fall in Riedlingen handele es sich um eine eingegrenzte Infektion, bei der man zügig gehandelt habe, um mögliche weitere Ansteckungen zu vermeiden.