Betrunkener Pedelec-Fahrer prallt gegen Baum

Ein Pedelec-Fahrer ist am Samstagabend in Riedlingen leicht verletzt worden. Der 39-Jährige fuhr gegen 21.50 Uhr auf der Zollhauserstraße vom Wohngebiet Klinge kommend. Weil er betrunken war, kollidierte der Mann mit einem Baum und einem Pfosten. Durch den Sturz erlitt der Fahrradfahrer eine Schulterverletzung. Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten des Polizeireviers Riedlingen kooperativ. In der Klinik wurde ihm Blut entnommen. Der Fahrradfahrer trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen der Trunkenheitsfahrt und dem Verkehrsunfall verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt.