Betrunkener fährt in Leitplanke

Ein betrunkener Autofahrer wurde am Samstagmorgen kurz vor 0.30 Uhr auf der B 312 bei Zwiefaltendorf in Richtung Daugendorf von Zeugen beobachtet, wie er mit seinem Renault Megane gegen eine Leitplanke prallte. Der Fahrer stieg aus, sammelte, die abgebrochenen Autoteile ein und fuhr weiter. Der 42-jährige Fahrer konnte dann von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Deutlicher Alkoholgeruch führte zu einer Blutentnahme in einer Klinik und zur Beschlagnahme seines Führerscheines. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Der verursachte Schaden an der Leitplanke muss noch ermittelt werden.