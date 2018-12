Bestattungen sollen deutlich teurer werden

Für die städtischen Friedhöfe in Riedlingen, Neufra und Daugendorf müssen sich die Angehörigen von Verstorbenen auf deutlich höhere Friedhofs- und Bestattungsgebühren einstellen. Zumindest wenn der Gemeinderat dem am Montag zustimmt. Je nach Grabart ist eine Verdoppelung der Kosten, manchmal auch mehr, angedacht.

Die Friedhofsgebühren sind zuletzt 2003 umfassend kalkuliert und vor sechs Jahren zuletzt geändert worden. Seither waren diese stabil, nicht aber die Kosten. Also wurde im Zuge der Neufassung der Friedhofsatzung nun auch die neue Kalkulation der Gebühren auf den Weg gebracht. Dass aus städtischer Sicht Handlungsbedarf besteht, war offensichtlich: Im Jahr 2016 wurde ein Kostendeckungsgrad aus den Gebühren von 29 Prozent erreicht, der Abmangel lag bei rund 1,3 Millionen Euro im Jahr. Vergleichbare Kommunen zwischen 10 000 und 25 000 Einwohnern weisen eine durchschnittliche Kostendeckung von 54,5 Prozent auf, so die Verwaltung.

Diesen Schritt will die Verwaltung nun auch machen und schlägt eine deutliche Erhöhung der Gebühren vor. Dabei hat sie folgende Ziele bei den Kostendeckungsgraden im Visier: Bei den Wahlgräbern sollen 50 Prozent der Kosten durch Gebühren abgedeckt sein; bei Reihengräbern und Urnengräbern 70 Prozent; Verwaltungsgebühren und die Gebühren des Bestatters sollen zu 100 Prozent an die Angehörigen weitergegeben werden und für die Benutzung der Leichenhalle wird die Zahl von 80 Prozent angestrebt. Die Verwaltung hatte zunächst auch bei Wahlgräbern eine Zielvorstellung von 70 Prozent, doch den Ortschaftsratsgremien war dies zu hoch. Sie schlugen für Wahl- und Reihengräber jeweils 50 Prozent im ersten Schritt vor. Der Kompromiss, dem auch der zuständige Verwaltungs- und Finanzausschuss zustimmte, sieht nun eine Senkung der Gebühren bei den Wahlgräbern auf 50 Prozent vor. Bei Reihengräbern bleibt es bei 70 Prozent.

Weniger Gebühren bei der Kirche

In einer umfangreichen Darstellung hat der Leiter des Steuer- und Liegenschaftsamts Marc Bode den Gemeinderäten die Berechnungsgrundlage dargelegt. So können alle Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten sowie die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) einberechnet werden. Auch die geplante Anstellung eines Gärtners für die städtischen Friedhöfe ist in den Kosten bereits mit eingerechnet. Da aber das Gebührenrecht eine differenzierte Betrachtung notwendig macht, musste die Kalkulation je nach Bestattungsart, Nutzungs- und Verlängerungszeiten sowie Flächenverbrauch unterschiedlich berechnet werden. Bei dieser Kalkulation standen der Stadt das Büro Schneider & Zajontz aus Heilbronn zur Seite.

Auch wenn bei den Räten die Erhöhung der Bestattungsgebühren außer Frage stand – schließlich wird sie auch jedes Jahr von der Gemeindeprüfungsanstalt dazu gedrängt, den Kostendeckungsgrad deutlich zu erhöhen – warf die Höhe der Kostensteigerungen doch Fragen auf. Manfred Birkle schlug eine Erhöhung in zwei Schritten vor; Josef Martin war die geplante Steigerung bei den Wahlgräbern zu hoch. Auch nach Einsparpotenzialen wurde gefragt.

Die geplante Erhöhung auf den drei städtischen Friedhöfen fällt im Vergleich mit den kirchlichen Friedhöfen in Pflummern, Zell, Grüningen oder Zwiefaltendorf umso drastischer aus. Die Kirchengemeinden verlangen dort zum Teil eine Gebühr von 102 Euro für ein Reihengrab, also nur ein Zehntel der angedachten Gebühr in städtischen Friedhöfen. Die Gebühr auf kirchlichen Friedhöfen „entbehrt jeglicher Grundlage“, so Bode.

Die neue Friedhofsatzung sieht auch einige Änderungen vor. So wird die Möglichkeit einer Tuchbestattung mit aufgenommen. Die Ruhezeit wurde einheitlich auf 20 Jahre (auch für Kindergräber) festgelegt. Neue Grabarten wurden mitaufgenommen: das Rasengrab, das Urnenrasengrab, das Urnengemeinschaftsgrab für Fehlgeburten und Urnenstätten in Gemeinschaftsgräbern. Auch die Anzahl der Urnen im Urnenwahlgrab wurde von zwei auf vier erhöht. Zudem wurde in der Satzung bestimmt, dass verwelkte Blumen oder defekte „Zeichen des Erinnerns“ entsorgt werden dürfen.