Beständigkeit beim Badmintonverein

Bei der jährlichen Hauptversammlung des Badmintonvereins blickte der Vorsitzende Dieter Neumann auf das vergangene, stark von den Corona-Einschränkungen geprägte Jahr zurück: die Trainingsbeteiligung war gering, die Spiele des Landesligateams konnten nur zur Hälfte durchgeführt werden, Turniere fanden keine statt und die Vereinsfeste fielen alle aus. Erst im März fanden die Schulwettbewerbe „Jugend trainiert“ mit Riedlinger Beteiligung wieder statt und der Badmintonverein konnte in der Realschulturnhalle in Riedlingen ein gut besuchtes Jugend-Regionalranglistenturnier ausrichten. Aktuell normalisiert sich der Trainingsbetrieb und erfreulicherweise finden wieder mehr junge Erwachsene den Weg in die Halle. Die Mitgliederzahlen sind stabil geblieben (+ 1 Jugendlicher). Der Kassenstand ist zufriedenstellend, da die üblichen Kosten für Bälle und die Teilnahme an Jugendturnieren aufgrund von Corona weitestgehend entfielen. So konnte Astrid Behm im Namen der Kassenprüfer der Kassiererin Johanna Lenz eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen.

Jugendleiter Klaus Schmid stellte fest, dass sich die Trainingsbeteiligung im Jugendbereich auf einem etwas niedrigeren Stand eingependelt hat und auch das Leistungsniveau aufgrund fehlender Spielpraxis gesunken ist. Trotzdem ist der Verein im Jugendbereich gut aufgestellt. Eine Betreuung auf verschiedenen Leistungsebenen wird durch drei bis vier Trainer gewährleistet. Über die Verjüngung der Erwachsenenmannschaft durch ältere Jugendliche freut sich Mannschaftsführer Peter Kaden. Während die Damen in der letzten Saison größtenteils Punkte einfahren konnten, waren die Herren von Verletzungssorgen geplagt. Mit Platz 7 verblieb die Mannschaft knapp in der Landesliga.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und auch einschließlich der Kassenprüfer im Amt bestätigt. Lediglich Beisitzerin Carolin Dreher musste ersetzt werden, da sie Riedlingen aus beruflichen Gründen verlässt. Als Nachfolger wurde einstimmig Peter Kaden gewählt. Zum Abschluss konnte Vorsitzender Dieter Neumann noch die WLSB-Ehrennadel in Bronze an die Mitglieder Carolin Dreher, Manuela Helfert und Detlef Honig verleihen. Einziger Wermutstropfen des Abends war die Diskussion über die neuen Hallengebühren der Stadt, die eine künftige Turnierdurchführung unrentabel und damit quasi unmöglich machen.