Besondere Aktion in Riedlingen: Dichterworte an alle Orte

Als Lyriker und Autor ist Werner Dürrson den Riedlingern gegenwärtig. Viele jedoch überrascht, dass er sich als Student am Konservatorium in Trossingen 1954 den Weltmeister-Titel auf der Mundharmonika erspielte und zwar mit zwei Sätzen aus einem Violinkonzert von Johann Sebastian Bach. Sogar ins Weiße Haus nach Amerika führte ihn diese Kunst und ließ ihn mit einem zweiten Musiker im Trio mit dem amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower musizieren, selber von der Mundharfe begeistert. Diese musikalische Seite will nun das Literaturnetzwerk Oberschwaben bei der Eröffnung seiner Aktion „Dichterworte an alle Orte“ in Riedlingen hervor heben.

Vom 17. bis 31. Oktober soll man ihnen an vielen Stellen in der Donaustadt begegnen und zwar auf Bannern, die an Häuserwänden hängen, verziert mit einem Porträt Werner Dürrsons und kurzen Texten. Das Logo des Literaturlandes Baden-Württemberg mit den drei Federkielen können sich die Organisatoren auch als „Fußstapfen“ auf dem Pflaster der Fußgängerzone vorstellen, auf weitere Fahnen hinweisend. „Wir wollen Flagge zeigen“, vermerkt dazu Henrike Müller als Projektleiterin, jene einbindend, die vor Ort um Kunst und Kultur bemüht sind, allen voran Herbert Theisinger als Vorsitzender der Werner Dürrson-Stiftung. Er hat die Texte ausgewählt, jenen des „armen Poeten“ zum Beispiel, zu dem Dürrson ernüchternd in Kleinbuchstaben feststellt: „das dach ist dicht wozu noch dichter“.

Auf die musikalische Karriere – unter anderem eine Konzertreise durch Südafrika - will man in den Schaufenstern des Riedlinger Einzelhandels hinweisen. Das Harmonika-Museum Trossingen, in dem Dürrson mit seinem richtigen Namen Werner Thomas Dürr eine wahre Größe ist, liefert dazu Material aus seinem Fundus. Und auch das Programm berücksichtigt beide Talente des Mannes, der 25 Jahre lang im Schloss in Neufra lebte und einem Tag vor seinem Tod die Werner-Dürrson-Stiftung gründete. Ihr Anspruch: „Förderung von Sprache und Literatur im süddeutschen Raum“, aber auch die Erinnerung an ihn und sein Schaffen. Dem wurde die Stadt Riedlingen im Verbund mit der Literaturstiftung Marbach mit einem Gedenkraum im Kapuzinerkloster gerecht. Nicht nur dort wird es ein „Leseplätzchen“ mit Dürrson-Porträt auf einem Kissen geben, sondern auch in Ladengeschäften, Banken und Lokalen.

Im veranstaltenden Literaturnetzwerk Oberschwaben haben sich acht „Dichterorte“ zusammen geschlossen, um neue Ideen für die Vermittlung von Literatur zu entwickeln und zu verwirklichen. Wilflingen gehört dank Ernst Jünger dazu sowie Dieterskirch, wo sich eine Gedenkstätte für Sebastian Sailer befindet. Sie werden dabei unterstützt von der „Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben und von der Initiative der Kulturstiftung des Bundes Trafo- Modell für Kultur und Wandel.

Das Programm:

Die Eröffnung am Freitag, 18. Oktober, 14 Uhr, ist musikalisch. Dazu gewonnen – ganz im Sinne des einstigen Weltmeisters – wurde eine sechste Klasse der Geschwister-Scholl-Realschule, die unter der Leitung ihres Lehrers Manfred Schmid vor dem Rathaus muntere Weisen auf Mundharmonikas intoniert und danach durch die Fußgängerzone zieht, wo weitere Straßenmusiker zu hören sein werden, auch mit Mundharmonika. Als Sahnehäubchen wurde David Stützel engagiert, ein Multiinstrumentalist, Klangkünstler und Stimmakrobat, der in Trossingen Instrumentenkunde unterrichtet. Er bietet einen Workshop an für alle mit eigener oder zu erwerbender Mundharmonika. Dazu soll sich ein leer stehender Laden öffnen. Bei schlechter Witterung findet die Eröffnung im Rathaus statt.

Um beim Einkauf von leiblicher Nahrung die geistige nicht zu kurz kommen zu lassen, gibt’s an den Marktständen „Literaturfetzen“ von Werner Dürrson gratis dazu.

Am Abend ab 20.30 Uhr offeriert Kinobesitzer Jürgen Matzner im Lichtspielhaus ein literarisches Kabarett mit Sulaiman Masomi „Morgen-Land“. Sprachlich Hochkarätiges darf man hier erwarten, gepaart mit Witz und Charme.

Die Stadtbücherei ist anlässlich des Frederick-Tages für den Nachwuchs aktiv geworden und lädt am Freitag, 25. Oktober, 15.30 Uhr, zu „Birn‘ und Apfel – fruchtige Herbstmärchen“ mit Sigrid Maute Familien mit Kindern ab sechs Jahren ein.

Am Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, wird’s im Kapuzinerkloster wieder musikalisch, wenn David Stützel ein Konzert-Experiment – auch – auf außergewöhnlichen Instrumenten darbietet, da können Rohre, Tassen und Töpfe im Einsatz sein. Ohne Mundharmonika geht’s an diesem Tag und Ort freilich nicht.

Worte wiederum spielen beim Riedlinger Puppentheater eine Rolle, das am selben Tag um 15.30 Uhr im Gewölbekeller unter den Hängenden Gärten in Neufra spielt.

Mit Dichterworten wird das Projekt beendet. Dazu reist Volker Demuth, der lange in Zwiefaltendorf lebte, aus seinem neuen Lebensmittelpunkt Berlin an und liest am Dienstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr, aus seinem neuen Buch „Niederungen und Erhebungen. Besichtigung einer Lebenslandschaft“. Es handelt sich dabei um eine autobiografische Erzählung. Demuth war Werner Dürrson bis zum Tod eng verbunden und darüber hinaus der erste Vorsitzender der neu gegründeten Stiftung. Auch diese Buchvorstellung findet im Kapuzinerkloster statt, ein Stockwerk unter dem Gedenkraum.