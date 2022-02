Berufsorientierung im Nachmittagsunterricht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Laufe dieses Schuljahres haben die Schüler:innen unter der Leitung von Herr Andreas Vollmert, der für das Kolping Bildungszentrum in Riedlingen als Dozent für kooperative Berufsorientierung tätig ist, als Vorbereitung für eine eventuelle handwerkliche Berufswahl das bestehende Gartenhaus-Grundgerüst im Garten der Blautopf Schule Blaubeuren mit einer Holzverschalung versehen, und am 3. Februar fertiggestellt.

Die Teilnehmer des KooBO-Projektes bekamen abschließend ein Zertifikat für ihre Teilnahme, an dieses rein praktisch angelehnte Schulprojekt, das zur beruflichen Orientierung dient. Dieses Projekt wurde im Zusammenhang mit Bildungspartnern, und dem Kolping Bildungszentrum Riedlingen in Anlehnung an den regulären Nachmittagsunterricht umgesetzt

Die glücklichen Projektteilnehmer im Bild (von links): Gabriel Gomes-Stiehle, Louis Bührle, Bernardo Sousa, Jens Göster, Luca Vockroth, Yilmaz Demiray, Jason Rutloff, Felix Hom, Dozent Andreas Vollmert, David Cizmesija und Tony Thomas.

Herr Vollmert möchte sich herzlichst für die tolle und reibungslose Zusammenarbeit mit dem Fachlehrer Herrn Mathias Nilius, der Konrektorin Frau Mues und der Ortsansässigen Zimmerei Bux bedanken.