Berufsfachschüler erhalten Einblicke in Silit

13 Schüler der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft haben in einer Werksführung die Firma Silit erkundet. Doris Hagel, Lehrerin an der Beruflichen Schule Riedlingen und momentan unter anderem für die Übungsfirma der Schule zuständig, führte die Klasse 2BFW2 zu ihrer Mutterfirma.

Nach einer Sicherheitsschulung nahmen die Schüler an einer Betriebsbesichtigung teil. Ein früherer Silit-Mitarbeiter führte durch den ganzen Betrieb. Besonders beeindruckt zeigten sich die Schüler, wie aus einer sogenannten Ronde (runde Metallplatte) entweder durch ein Napfzug- oder ein Streckzugverfahren ein Topf entsteht. Dies alles ist nicht nur aus der Sicht Allgemeinwissens spannend zu erfahren, für die Schüler ist ein solches Knowhow auch wichtig, wenn sie ihre Übungsfirma „easy cooking“ auf der Übungsfirmenmesse in Hechingen präsentieren.

Daher bekamen die Schüler von Doris Hagel auch den Arbeitsauftrag, Detailfragen zum Unternehmen zu beantworten. Im Unterricht sollen sich die Schüler dann ein Produkt von Silit aussuchen und darüber eine Präsentation erstellen.

So beschäftigen sich die Schüler im Detail mit der Firma Silit und deren Produkte und sind somit fit für den Messeauftritt am 8. März in Hechingen sowie natürlich auch für den Infotag und Tag der offenen Tür der Schule am 24. Februar. Bei beiden Events sollen sie die Übungsfirma präsentieren und die Waren wie Töpfe, Pfannen, Reiben und vieles mehr an „Kunden“ (Infotagbesucher) verkaufen. Die Schüler üben so praxisnah Verkaufsgespräche, Kundenberatung und wie ein Bestellvorgang abläuft, wie ein Bestellformular ausgefüllt wird, wie Rabatt berechnet wird – kurz, ganz übliche Vorgänge in einer Firma.