Berufliche Schule lädt zum Infotag ein

Die Berufliche Schule Riedlingen (BSR) öffnet am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 14 Uhr ihre Pforten für Interessierte. Schüler, Eltern und Betriebe sind herzlich willkommen die Schulgebäude/Werkstätten zu erkunden, sich über Schularten und Abschlüsse zu informieren.

An diesem Tag werden die verschiedenen Angebote und Bildungsabschlüsse an der Schule vorgestellt.

Bildungsangebot für Schüler ohne Hauptschulabschluss: Zielgruppe des neuen Bildungsganges duale Ausbildungsvorbereitung (AVdual) sind Jugendliche, die im Anschluss an den Besuch der allgemeinbildenden Schule noch Förderbedarf haben. Mit AVdual soll der Übergang von der Schule in eine Ausbildung erleichtert werden. Am Ende dieses einjährigen Bildungsganges können die Schüler einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand erlangen oder, falls bereits vorhanden, den Hauptschulabschluss verbessern.

Bildungsangebot für Schüler mit Hauptschulabschluss: Die Einjährige Berufsfachschule (1BFS) ist eine einjährige Vollzeitschule und wird an der BSR in den Berufsfeldern Metalltechnik sowie Fahrzeugtechnik angeboten. Die Einjährige Berufsfachschule kann in verschiedenen Berufen das erste Ausbildungsjahr ersetzen. Die Zweijährige Berufsfachschule (2BFS) im kaufmännischen Bereich und im Bereich Ernährung und Gesundheit richtet sich an Schüler mit Hauptschulabschluss, die den mittleren Bildungsabschluss erwerben möchten.

Bildungsangebot für Schüler mit Mittlerem Bildungsabschluss: Das Kaufmännische Berufskolleg I (1BK1W) bietet Schülern mit mittlerem Bildungsabschluss eine qualifizierte Vorbereitung auf einen kaufmännischen Ausbildungsberuf. Begabte Schülerinnen und Schüler können im aufbauenden Kaufmännischen Berufskolleg II (1BK2W) in einem weiteren Jahr die Fachhochschulreife erwerben.

Bildungsangebot für Schüler mit dem Ziel der Berufsausbildung: Im Rahmen der dualen Berufsausbildung können Schüler an der BSR im Berufsfeld Metalltechnik Ausbildungsberufe verschiedener Mechaniker-Fachrichtungen erlernen.

Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife auf dem 2. Bildungsweg: Das Einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFH) führt – aufbauend auf einem Mittleren Bildungsabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung – zur Fachhochschulreife. Der Unterricht dauert ein Jahr in Vollzeitform und endet mit einer Abschlussprüfung.

Die BSR zählt zu den wenigen Standorten in Baden-Württemberg mit dem Bildungsangebot Berufsoberschule Fachrichtung Wirtschaft (Wirtschaftsoberschule). Aufnahmevoraussetzungen sind ein mittlerer Bildungsabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung (oder Abschluss als „Staatlich geprüfte/r Wirtschaftsassistent/in“). Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre in Vollzeitform.