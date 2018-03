Bernhard Häußler ist Ansprechpartner für Unternehmen

Der Berufliche Schule in Riedlingen hat einen neuen Abteilungsleiter für die gewerbliche Schule und für die einjährige Berufsfachschule: Bernhard Häußler aus Ertingen ist für diese Funktionsstelle ausgewählt worden. Damit ist er auch Ansprechpartner für die Unternehmen in der Region.

Häußler ist kein neues Gesicht an der Schule. Der 52-Jährige unterrichtet seit 2001 an der Beruflichen Schule in Riedlingen. Hier begleitet er die Auszubildenden vom 1. bis zum 4. Lehrjahr im Metallbereich, unterrichtet aber auch Mathematik oder Physik und begleitet die Schüler der Wirtschaftsoberschule zum Abitur.

Häußler kommst ursprünglich aus der Wirtschaft und ging einst selbst an die Berufliche Schule. Der gebürtige Grüninger hat zunächst eine Maschinenbaulehre absolviert, auf dem zweiten Bildungsweg dann die Fachhochschulreife erworben und anschließend Fertigungstechnik studiert. Bei Claas in Bad Saulgau und hernach bei der Firma Feinguss Blank hatte er verantwortliche Positionen inne, war zuletzt Entwicklungsleiter bei Blank. Doch 2001 folgte der Wechsel in die Schule. Er habe immer gesagt, dass er drei bis vier Betriebe kennenlernen will, sagte Häußler. An der Beruflichen Schule ist er nun als „letztem Betrieb“ geblieben.

Als Abteilungsleiter ist er Teil der Schulleitung und direkter Vorgesetzter der Mitarbeiter im gewerblichen Bereich. Seine Aufgabe sei es auch die Gerwerbliche Schule weiterzuentwickeln, sagt Häußler. Zudem will er die Arbeit mit den Betrieben intensivieren und auch Projekttage in den Berufskollegs organisieren. Auch die Anmeldungen für die einjährige Berufsfachschule laufen künftig über ihn.

Gewerblichen Bereich stärken

Mit der Etablierung einer Abteilungsleiterstelle für die gewerbliche Schule habe man mit der bisherigen Systematik gebrochen, sagt Schulleiter Matthias Kniese. Bislang hatte er, vor seinem Wechsel zum Schulleiter, diese Funktionsstelle für die Wirtschaftsoberschule inne. Doch „ich finde, dass die gewerbliche Schule in der Schulleitung repräsentiert sein muss“, so Kniese.