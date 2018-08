Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Zwiefaltendorf/ Emeringen trifft sich am Sonntag, 26. August, um 6.30 Uhr am Gemeindeparkplatz (Bushaltestelle) und fährt gemeinsam zur Seilbahn nach Bezau (Österreich). Von dort aus geht es mit der Seilbahn Bezau hoch zur Bergstation. Gleich nach der Auffahrt zur Bergstation Baumgarten auf 1620 Metern Meereshöhe gibt es einen herrlichen Rundblick in die Bergwelt des Bregenzerwaldes und bei gutem Wetter bis zum Bodensee. Der Weg führt sanft ansteigend zur Niedere Höhe (1711 m) und dann wieder leicht abwärts zur Stongerhöhealpe. Hier ist ein steiler Aufstieg zum Gipfelkreuz auf der Stongerhöhe zu überwinden. Ein drahtseilgesicherter alpiner Steig führt dann über den „Hasenstrick“ (Schwindelfreiheit erforderlich) hinüber zum Gipfel der Winterstaude (1877 m).

Der Abstieg erfolgt auf einer anderen Route über die Lingenauerealpe hinunter zur Stongenalpe (1410 m). Diese ist eine Gemeinschaftsalpe mit eigener Sennerei, auf der im Sommer rund 50 Stück Vieh „gealpt“ werden. Vorbei am Feuchtbiotop „Stonger Moos“ gelangt man dann zur Wildmoosalpe (1385 m). Ohne viel Höhenunter-schied schlängelt sich der Weg hinüber zur Mittelstation der Seilbahn Bezau auf dem Sonderdachvorsäß (1210 m). Von der Mittelstation Sonderdach fahren wir bequem mit der Seilbahn zurück ins Tal.

Es handelt sich um eine tolle Bergwanderung. Gute Kondition für eine Gehzeit von rund vier Stunden in alpinen Gelände (über „Hasenstrick“) ist Voraussetzung. Ebenso sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit unumgänglich.

Alternativ wird eine Wanderung unterhalb der Winterstaude (ohne Klettersteig „Hasenstrick“) angeboten. Hier beträgt die Gehzeit ebenfalls vier Stunden. Trittsicherheit und gute Kondition sind auch bei dieser Wanderung notwendig.

Feste Wanderschuhe, Rucksackvesper und ausreichend Getränke sind bei beiden Wanderungen erforderlich. Wanderstöcke erleichtern den Abstieg. Eine Abschluss-Einkehr im Restaurant T4 in Truschwende ist geplant.

Verbindliche Anmeldungen zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften bis spätestens Mittwoch, 22. August erbeten unter Tel. 07373/ 2508 (Hartmut Löffler) oder 07356/ 923589 (Steffen Löffler).

Bei unsicherer Wetterlage Info unter 07373/ 2508.