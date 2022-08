Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Wegen einer Fahrt unter Drogen am Sonntag in Riedlingen muss sich ein 23-Jähriger nun verantworten. Gegen 15.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Mann auf dem E-Scooter auf. Der war in der Daimlerstraße unterwegs. Die Polizei stoppte das Elektrofahrzeug. Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. In einem Krankenhaus musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Den Elektroroller nahmen die Beamten mit.