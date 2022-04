Benefizkonzert am Kreisgymnasium

Das sinfonische Blasorchester Bussenwind veranstaltet in Kooperation mit dem Kreisgymnasium Riedlingen ein Benefizkonzert zugunsten der Notleidenden des Ukraine-Krieges. Junge Musikerinnen und Musiker aus der Region sowie Mitglieder des Schulorchesters zeigen ihr Können am Samstag, 9. April, ab 19.30 Uhr, in der Aula des Kreisgymnasiums.

Initiiert wurde das Benefizkonzert vom Dirigenten und Musiklehrer Ralf Uhl, der zusammen mit dem über 50 Mitglieder zählenden Auswahlorchester ein Programm einstudiert hat, das die große Bandbreite der sinfonischen Blasmusik aufzeigt. Das Publikum darf sich nicht nur auf die Vertonung der Legende zum Tanabata-Fest „7th Night of July“ freuen, sondern auch auf die Melodien aus dem Musical „Die Schöne und das Biest“ und auf die eingängigen Themen aus der Feder des Komponisten Ennio Morricone. Höhepunkt des Abends wird die programmatische Tondichtung „Tirol 1809“ vom österreichischen Komponisten Sepp Tanzer sein. Dieser Klassiker der originalen Blasorchesterliteratur behandelt den Tiroler Volksaufstand unter Führung Andreas Hofers. In drei Sätzen präsentiert die Suite musikalisch die Geschehnisse des Aufstandes, den Kampf am Berg Isel sowie den Ausgang des Konflikts.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen. Der Reinerlös des Konzerts kommt den Betroffenen des Ukraine-Krieges zugute.