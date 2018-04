Belanna Haarmann erfolgreich

Belanna Haarmann vom Riedlinger Schachverein, die das Schachspiel in der Schach AG an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen erlernt hat, konnte sich bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften mit ersten Plätzen für das Würt-temberger Landesfinale der Schacheinzelmeisterschaften in Lindau qualifizieren.

In der Altersklasse U12 konnte sie hier einen hervorragenden dritten Platz belegen. Gleich bei der Auftaktpartie konnte Belanna nach über zwei Stunden Spielzeit ihren Gegner bezwingen und den ersten vollen Punkt einfahren. Am darauf folgenden Tag erreichte sie ein Remis und so ging es weiter. Nach vier Tagen, am letzten Spieltag, schloss sie das Turnier mit einem Sieg ab, womit der dritte Platz gesichert war.

Damit hat Belanna bewiesen, daß sie nicht ohne Grund bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften so gute Ergebnisse erzielt hatte. Gerne nahm sie die Trophäe und eine Medaille entgegen.

Der Schachverein Riedlingen ist stolz, mit Belanna Haarmann ein weiteres Talent in den eigenen Reihen zu wissen.