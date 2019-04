Bekömmlich, ausgewogen und köstlich

Festlichen Genuss mit Ausgewogenheit und Vielseitigkeit zu verbinden stand im Mittelpunkt des Kochkurses „Rund um das Ostermenü“, der gemeinsam von der AOK Ernährungswerkstatt und der Schwäbischen Zeitung angeboten wurde.

Dazu hatte Kursleiterin Steffi Walk insgesamt zwölf Gerichte ausgewählt, die in der Gänze eine perfekte Zusammenstellung für einen bekömmlich leichten und frischen Osterbrunch ergeben würden, und zwar mit Suppe, Vorspeisen, Hauptgerichten mit Fleisch, Fisch oder auch vegetarisch, Beilagen und zu guter Letzt auch das i-Tüpfelchen beim Essen – einem Gebäck und einer Süßspeise. Einzeln ausgewählt könnten die Speisen aber auch eine festliche Menüabfolge geben oder in Kombination zweier Gerichte ein leichtes Abendessen.

Bereits vorab hatte Steffi Walk die Zutaten eingekauft und mit dem jeweiligen Rezept an den zwölf Kochstellen verteilt. Schon beim Präsentieren ihrer Rezepte, mit Tipps, wie sie am besten zuzubereiten seien und vor allem welche Fettnäpfchen bei der Zubereitung lauerten, herrschte bereits beste Laune bei den Teilnehmerinnen.

Bei der Tomatensuppe „Caprese“ mit Thymianschaum, die wie ein Cappuccini im Glas serviert wird, sei es ganz wichtig, auf hitzefestes Glas und einen für einen Suppenlöffel geeigneten Durchmesser zu achten. Beim Ofenpfannkuchen müsse das Backblech vor dem Einfüllen des Pfannkuchenteiges heiß sein, andernfalls drohe ein Pfannkuchen mit eingebackenem Backpapier.

Bereits beim Durchlesen der Rezepte, wie beispielsweise dem Filet mit Kräuterkruste, dem Ofenfisch, der Pasta mit Kresse-Frischkäsesoße und Cocktailtomaten, dem Kohlrabirisotto mit Pinienkernen oder der Schichtspeise aus Erdbeerpüree und Vanille-Eierlikörcreme steigerte sich nicht nur die Lust aufs Kochen, sondern weckte vor allem den Appetit.

Ein wichtiger Aspekt war auch, dass einige Gerichte bereits am Vortag gut vor- oder zuzubereiten sind. So könnte die Polenta für das Polenta-Gratin im Kühlschrank geparkt, die Bärlauch-Gnocchi Tage zuvor gefrostet werden und der pfiffig unkomplizierte Mürbteig für die Frühlings-Quiche fertig in der Kuchenform auf die Vollendung warten. Fertig belegt und gebacken sind diese übrigens eine ideale Begleitung zum bunten Rucolasalat mit Kichererbsen und Fetakäse.

Hier verwies Steffi Walk auch auf die Bedeutung der Hülsenfrüchte als hochwertige Eiweißlieferanten. „Normalerweise brauchen wir kein „Superfood“ aus weit entfernten Ländern, unsere Nahrungsmittel sind genau so gesund und gut“, sagt sie. Beim Kochen selbst erwiesen sich die Teilnehmerinnen als versierte Köchinnen; Steffi Walk war überall zu Stelle und unterstützte, wo ihr Rat gefragt war.

Viel Freude hatten alle beim Anblick der „süßen Osterhäschen im Nest“, was mit einem begeisterten „Die mach ich auch!“ nur noch unterstrichen wurde. Begeisterung herrschte auch beim Probieren der einzelnen Speisen in gemütlicher Runde.

Rezept: Österhäschen im Tontopf oder Muffinnest (Rezept für zehn Stück)

Zutaten

150g Quark

7 ELMilch

6 ELÖl

1 PriseSalz

75gZucker

1 PckVanillezucker

300gMehl

1 PckBackpulver

Zubereitung

Aus obengenannten Zutaten einen Quark-Ölteig herstellen und rund 1/3 des Teiges beiseite stellen. Den restlichen Teig zu zehn Kugeln formen und in den Förmchen verteilen. Ein Eigelb mit etwas Milch verquirlen und den Teig bestreichen. Anschließend bei 175 °C Umluft 15 min backen. In der Zwischenzeit aus dem restlichen Teig einen Strang formen, in zehn Stücke teilen und die Stück einförmig auswellen. Daraus werden die Gesichter gemacht.

Das „Ei“ an der spitzigen Stelle (Ohren) einschneiden und in Form ziehen. Die Gesichter auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und mit der Eimischung bestreichen. Mit Rosinen und Mandelstiften (Augen und Barthaare) verzieren und ebenfalls 10 min backen. Nach dem Erkalten mit zwei Zahnstochern auf die im Förmchen gebackene Kugel aufspießen. Verzieren nach Belieben, evtl. mit einer kleinen Rübe, einem Schleifchen, etc.

Falls Tontöpfchen genommen werden, sollten diese oben einen Durchmesser von fünf Zentimeter haben und wenn sie nicht glasiert sind, unbedingt vor dem Backen einfetten und mit Paniermehl ausbröseln.