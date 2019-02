Mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung endete am Donnerstag beim Amtsgericht Biberach der Prozess gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger. Der 45-jährige Mann soll vor rund zwei Jahren eine 24-jährige Frau unter Alkoholeinfluss in einer Wohnung in Riedlingen vergewaltigt haben.

Zum Schutz des Opfers war schon am ersten Verhandlungstag die Öffentlichkeit in weiten Teilen ausgeschlossen worden. Richter Ralf Bürglen sprach dennoch von einem besonderen Interesse für die Öffentlichkeit, da „dieser Fall auch die verheerenden Auswirkungen von Alkoholexzessen deutlich aufzeige“ und öffnete den Schöffenprozess für die Verlesung des langen Vorstrafenregisters des ehemaligen Drogenabhängigen, das Sachverständigengutachten von Dr. Hubertus Friederich sowie zur Urteilsverkündung.

Der Fall ist insoweit besonders, als der Beklagte kurz nach der Tatzeit am frühen Morgen noch stark alkoholisiert war, jedoch im Verlauf der Untersuchungen nicht festgestellt werden konnte, in welchem Ausmaß er durch den Alkohol in seiner Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit beeinflusst war. In den polizeilichen und medizinischen Berichten wurde er einmal als schwer torkelnd und schläfrig beschrieben und ein anderes Mal als aufgeregt, zitternd, aber mit normalem Puls und Blutdruck. Er habe zudem die Tür der Ausnüchterungszelle zerstört.

Dr. Hubertus Friederich, medizinischer Direktor der psychiatrischen Klinik in Zwiefalten, hat den Prozess an allen drei Verhandlungstagen als psychiatrischer Gutachter begleitet und sprach von einem sehr außergewöhnlichen Fall, den er so noch nicht erlebt habe. Er könne die Frage der Schuldfähigkeit des Patienten nicht mit absoluter Sicherheit klären. Sicher sei, dass der Mann rund drei Stunden nach der Tat einen Blutalkoholgehalt von 1,76 Promille aufgewiesen habe und ein Alkoholgehalt zwischen 2,2 bis 2,5 Promille zum Tatzeitpunkt als wahrscheinlich angenommen werden kann. Es könne daher davon ausgegangen werden, dass der Mann mit diesem Blutalkoholgehalt in seinem Denken und Handeln stark eingeschränkt war und deshalb Stafmilderung in Frage kommen könne. In der Praxis wird dies von Gerichten selten gemacht, da die Betroffenen üblicherweise wissen, welche Folgen Alkohol haben kann.

Bei diesem Fall lag es nach Ansicht des Gutachters jedoch anders: Der Mann habe eine schwere Suchterkrankung, die er nach einem Aufenthalt in einer Suchtklinik im Jahre 2006 gut in den Griff bekommen habe. Seit diesem Zeitpunkt war er nicht mehr straffällig und hatte immer wieder wechselnde Jobs. Bei einem Besuch in seiner Wohnung erlebte er ihn als gut strukturiert, ordentlich, aber einsam. Seit rund einem Jahr lebe er jetzt in einer festen Beziehung. Er würde ihm eine gute soziale Prognose diagnostizieren und sehe die Tat als einzelnen Rückfall, der weder geplant noch gewollt war. Der Beklagte sei in die Wohnung von Bekannten eingeladen worden und dort völlig von der Situation und dem Alkohol überrollt worden.

Zu diesem Schluss kam auch Richter Bürglen in seiner Urteilsverkündung: Der Beklagte habe die Tat und den Alkoholexzess nicht geplant. Es sei ein „dummer Zufall“ gewesen, dass er in der Wohnung der Bekannten unerwartet an so viel Alkohol gekommen sei. Dennoch sei zu bedenken, dass er die Verletzung der Angeklagten in Kauf genommen habe und sich diese vor ihm auf den Balkon geflüchtet habe. Er hielt dem Beklagten zugute, dass er sein Opfer nach der Tat nicht weiter belastet hat, seine letzten Vorstrafen schon lange zurück liegen und er zuvor noch nie mit einem Sexualdelikt auffällig geworden war.

Mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung sowie 160 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung ist das Verfahren vorläufig abgeschlossen. Der Beklagte kann bis zum 7. Februar Berufung oder Revision beantragen.