Beim Ausflug geht es hoch hinaus

Die Riedlinger Jahrgänger von 1935/1936 haben an ihrem Jahresausflug Rottweil besucht, die älteste Stadt Baden-Württembergs.

Hoch hinauf ging es auf die höchste Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe auf dem Testturm von Thyssen-Krupp. Die Ausflügler wurden mit einem atemberaubenden Rundumblick zur Alb, zum Schwarzwald, in die Stadt Rottweil und ins Neckartal belohnt. Die historische Innenstadt mit den vielen Patrizierhäusern mit den Barockerkern und Türmen sowie das Schwarz Tor, das noch aus der bekannten Stauferzeit stammt und von wo die Fasnacht mit dem bekannten Narrenspring beginnt, konnten die Jahrgänger bequem vom Bus aus besichtigen.

Das Heilig-Kreuzmünster erklärte eine in Rottweil lebende Kunsthistorikerin anschaulich, die in Riedlingen mit einem Jahrgänger das Abitur gemacht hat. Ein besonderes Erlebnis war am Nachmittag der Besuch des Kristallmuseums in Dietingen mit bis zu 220 Millionen alten Versteinerungen und Kristallen aus der ganzen Welt und der größten Amethystdruse. Zum Abendessen ging es nochmals hoch hinauf – auf den Dreifaltigkeitsberg mit einer herrlichen Weitsicht. Die Krönung des Ausflugs war die Heimfahrt des in der goldenen Abendsonne glänzenden oberen Donautals.

Der nächste Termin für ein gemütliches Beisammensein ist der 10. Juli in Matzes Fisch- und Angelpark mit Biergarten. Damit Fahrgemeinschaften gebildet werden können, ist eine Anmeldung bei Gerhard Rupp unter Telefon 07371/8887 erforderlich.