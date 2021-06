Bei Harry Seik sagen sich Fuchs und Sumpfdeckelschnecke gute Nacht

Auch ein Landarzt sollte ein Hobby haben. Dies dachte sich Harry Seik bei seiner Niederlassung in Dürmentingen im Jahr 1982. Doch statt Krimis schreiben oder Motorrad fahren wollte der Arzt etwas Sinnvolles tun. Er kaufte sich einen Bauernhof mit 20 000 Quadratmetern Land entlang des Rötebachs zwischen Erisdorf und Neufra – und verwandelte ihn in ein kleines Naturparadies.

Das Interesse an der Natur kam nicht von ungefähr. Aufgewachsen bei Aulendorf, hatte Harry Seik als Kind regelmäßig das Schussental durchstreift, um wildlebende Tiere zu beobachten. Im Herbst traf er etwa auf Haselmäuse, die zu seinem Erstaunen keine Angst vor dem neugierigen Menschenkind zeigten, das ihnen beim Einsammeln ihres Wintervorrats an Haselnüssen zuschaute. „Die putzigen Nager gehören trotz ihres menschengemachten Namens nicht zu den Mäusen, sondern zu den Bilchen wie auch der Siebenschläfer und sind damit mit den Eichhörnchen verwandt“, weiß Seik.

Wo waren die Haselmäuse geblieben?

Nach vielen Jahren der beruflichen Weiterbildung trat der Mediziner 1981 seine erste Praxisvertretung in Bergatreute an. „Bei Wanderungen im ,Schwobaländle’ stellte ich entsetzt fest, dass der Bestand an manchen Wildtieren massiv abgenommen hatte“, erinnert sich Seik. „Traurig vermisste ich die Haselmäuse im Schussental.“ Wenigstens die Steinkreise als einzige heimische Krebsart hatten ihren Bestand zwischen dem Einlaufe der Steinenbacher Aach bei Zollenreute und Durlesbach erhalten. Auch die Moorelritzen in den Gräben am Schwaigfurter Weiher bei Otterswang waren noch da. Überall zwischen Wolfegg und Blitzenreute hatte man die Feuerlöschteiche dank einer modernen Wasserversorgung zugeschüttet – mit verheerenden Folgen für die heimischen Froschlurcharten. „Gedankenlos hatten die Menschen den Lebens- und Fortpflanzungsraum der grünen Quaker vernichtet, auch durch Verrohrung und Ausbetonierung von Gräben und Bächen“, so Seik.

Also machte er sich an die Arbeit, um den Trend umzukehren. Die Planierraupe fuhr zwei Wochen, um den Humus aus dem Tal den Hang hinaufzuschieben. Das Entsetzen der damals noch stärker bäuerlich strukturierten Dorfbevölkerung war groß: „Aus fruchtbarem Ackerland macht der ,Grottalöcher’ (hochdeutsch: Krötenlöcher)“, erinnert sich Seik an die Reaktionen. „Da ich das christliche Gebot ,Macht euch die Erde untertan’ nie falsch verstanden hatte, ließ ich mich nicht beirren und wehrte mich wacker gegen heimatliche Grobheiten.“

Der Doktor mit dem Bagger

Nachdem der Talboden dem tiefliegenden Rötebach angepasst war, kaufte sich der Arzt einen Kettenbagger. Auch hier war für Spott gesorgt: „Wer baggert so spät im Baggerloch? Es ist der Doktor, der baggert noch.“ Mit dem Bagger hob Seik nach und nach mehrere Teiche aus, um heimische, vom Aussterben bedrohte Tierarten zu züchten. So zum Beispiel eine Fischart, die es in Südwürttemberg nur noch im Federsee und im Illmensee gibt: den Schlammpeitzger. Nach und nach war der Fisch durch die Vernichtung von Kleingewässern fast ausgerottet worden – freilich ohne dass dies überhaupt bemerkt wurde. „Denn Lebewesen, die keiner kennt, können getrost aussterben, es wird sie niemand vermissen“, bedauert Seik. „Dieser Fisch, es gibt ihn seit 30 Millionen Jahren, hat Eigenschaften, von denen wir Menschen nur träumen können: Er besitzt drei Atmungssysteme.“ Wie alle Fische nehme er über Kiemen den lebensnotwendigen Sauerstoff auf, könne aber zusätzlich wie die Froschlurche zu 80 Prozent über seine gut durchblutete schuppenlose Haut atmen. Enthält das Wasser wie in den Federseegräben oft keinen Sauerstoff mehr, schwimmt der Schlammpeitzger an die Oberfläche, schluckt Luft und nimmt den Sauerstoff über seine extrem gut durchblutete Darmschleimhaut auf. „Diesen Fisch züchte ich, um ihn dann mit dem Einverständnis anderer Gewässerbesitzer zu verbreiten“, erklärt der Naturfreund.

Eine Schnecke mit Haustür

Ein weiteres Beispiel ist die Sumpfdeckelschnecke. Diese Wasserschnecke hat sich im Laufe ihrer Evolution einige Tricks einfallen lassen. Sie besitzt nicht nur ein Haus, das sie leidlich vor Fressfeinden schützt, sondern auch die dazu passende Haustür. „Will ein Fisch sie aus dem Häuschen herauslutschen, macht sie einfach die Tür zu, die sie auf dem Fuß mit sich trägt und der Fisch muss sich sein Mittagessen woanders suchen“, so Seik. Außerdem ist sie ein sogenannter „fakultativer Zwitter“. Sie paart sich mit Artgenossen, um dann lebende Junge zu gebären, die dann auch schon das Häuschen mit Haustür besitzen. „Findet sie gerade keinen Partner, macht sie den Nachtwuchs alleine, da sie für alle Fälle beide Fortpflanzungsorgane besitzt“, erklärt Seik. Warum diese Schnecke hier ausgestorben ist? Das wisse niemand, so Seik. Denn: Wer interessiere sich auch schon für Wasserschnecken? Seinen Erstbesatz habe er aus Ungarn eingeführt. Seither vermehren sie sich neben ihren Verwandten den Spitzschlamm- und den Posthornschnecken. Jungschnecken wandern dann zum Beispiel im Gefieder von Enten „per Luftpost“ in andere Gewässer. Während dieser Reise sterben die Schnecklein nicht ab, denn als Lungenatmer atmen sie über einen Luftsack, eine Art primitive Lunge.

Fuchs und Dachs geben sich ein Stelldichein

Auch Fuchs und Dachs haben natürlich die ruhige Wohnlage sofort erkannt und sind im Rötebachtal eingezogen. An den einigen Kubikmetern Erde, die sie herausgeworfen haben, könne man erkennen, dass sie sich große Höhlensysteme gebaut haben müssen, so der Arzt. Auch der drastische Rückgang an Nacktschnecken weist auf die Anwesenheit der Wildhundart Fuchs und der Marderart Dachs hin. Natürlich gibt es auch gelegentliche Begegnungen mit den zurückhaltend lebenden Tieren. So waren im Herbst einmal zwei Jungdachse bei der Futtersuche im Hof in das abgelassene Schwimmbecken gefallen und offenbar heilfroh, dass der Hausherr sie mit einem Plastikfass einfing, um sie freizulassen. „Vor wenigen Jahren sind Herr und Frau Biber auf der Suche nach einer günstigen Wohnung zugezogen“, berichtet Seik. „Sie beschränkten sich ihrer Natur gemäß nicht nur auf die Produktion von Biberle, sondern nieteten mehr als halbmeterdicke und zwanzig Meter hohe Bäume um. Was sich anfangs als erschreckendes Chaos ansah, entpuppte sich dann doch als Vorteil für die kleineren Laichgewässer, da deren Beschattung entfiel und die Gewässer sich schneller wärmten.“

Mindestens zweimal im Jahr brüten die Eisvögel, die sich bei der Ansitzjagd auf Kleinfische nicht stören lassen. Im Herbst kann man ihre frustrierten Jungen beobachten, wie sie auf Zweigen hockend die Alten um Futter anbetteln. Diese zwingen die Jungen vor dem anstehenden Winter, selbst das Jagen zu lernen. „Dabei sind die Jungen anfangs lange erfolglos, da sie den unterschiedlichen Lichtbrechungsindex von Wasser und Luft noch nicht richtig kombinieren können und trotz des kristallklaren Wassers im Sturzflug vorbeischießen“, hat Seik beobachtet.

Naturschutz bedeutet viel Arbeit

Zauneidechsen, Blindschleichen, Bergmolche und Ringelnattern hat der Dürmentinger Hausarzt ebenfalls mit Erfolg importiert. Besonders die Blindschleiche, eine beinlose Eidechse, hat sich dank der aufgeschichteten Baumstümpfe, Stapeln alter Bretter und Steinhaufen gut entwickelt. „Dies kann ich daran erkennen, dass immer wieder eine Krähe mit einer erbeuteten Blindschleiche im Schnabel an meinem Fenster vorbeifliegt“, so Seik. Als Tiernährgehölze habe er Hasel- und Walnüsse sowie Rosskastanien gesetzt: „Die Früchte finden im Herbst reißenden Absatz vor allem bei den Eichhörnchen und werden vollständig den Tieren überlassen.“ Natürlich werde er sich dem Klimawandel anpassen müssen und für die Zukunft klimafeste Bäume wie die nordamerikanische Roteiche und die Elsbeere pflanzen müssen. „Naturschutz macht viel Arbeit und man kann deshalb den Hantelsatz und den Heimtrainer schonen“, sagt der Naturfreund. Auch eine „Lebensmittel-Schwangerschaft“ lasse sich mit aktivem Naturschutz deutlich reduzieren.

Der anstrengende Beruf des Landarzts habe mitunter auch unverhoffte Vorteile. So sei eines Tages ein alt gewordener Patient an ihn herangetreten und habe ihn gefragt, ob er seinen 22 000 Quadratmeter großen Wald in der Nähe des Wackelwalds am Federsee kaufen wolle“, berichtet Seik. An seiner Waldhütte hatte er den Spruch angebracht: „Wenn du den Wald betrittst, wie du auch heißt, bedenk’, dass du Beschützer und kein Vernichter seist.“ „Doch die Freude an dem schönen Wald mit seinen mächtigen, über 20 Meter hohen Fichten währte leider nur zwei Jahre“, bedauert der Arzt. Dann warf ein kurzer Orkan dreiviertel der Bäume über den Haufen. „Da die Fichte als Flachwurzler künftigen Stürmen schutzlos ausgesetzt ist und wegen der zu erwartenden Trockenheit durch den Klimawandel nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung als Holzlieferant wird haben können, habe ich mich entschlossen einen bunten naturnahen Mischwald zu pflanzen mit vielen Tiernährgehölzen“, so Seik weiter. „Baden-Württemberg weist ohnehin nicht die von der EU geforderte Mindestanteilfläche für Naturschutzgebiete aus.“

Jetzt sucht Seik Helfer und Baumpaten

Obwohl er als junger Mann als Mitglied einer Spezialeinheit der Bundespolizei für das Leben gehärtet worden sei, wolle er für diese Großaktion alle seine Freunde, arbeitswillige Bekannte „und vielleicht auch muskulär entwicklungswillige Arztkollegen“ einladen, kündigt Seik an. „Ein Mann soll ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen. Wer den dritten Teil der biblischen Empfehlung noch nicht erfüllt hat, ist bei mir richtig. Der Spaten und das Bier werden gestellt.“ Wer möchte, könne dann eine Baumpatenschaft übernehmen. Dies könne sich künftig als schöner Erfolg erweisen. „Denn auch ich gedenke experimentell schnell- und/oder hochwachsende Bäume wie den Küstenmammut, die Akazie, die Elsbeere und die Flatterulme und natürlich auch bekannte heimische Arten wie den Bergahorn und die Schwarzerle einzusetzen.“