Bei Fotoaktion in Riedlingen Karten zur Classic-Rock-Night gewinnen

Eine Classic-Rock-Night unter anderem mit den Bands The Sweet und Gotthard steht am Samstag, 17. August, auf dem Biberacher Marktplatz an. Bei einer Fotoaktion am Freitag, 12. Juli, auf dem Marktplatz in Riedlingen haben Interessierte von 11 bis 12.30 Uhr die Chance, zwei Freikarten für das Konzert zu gewinnen. Jeder, der bei der Fotoaktion mitmacht, hat die Möglichkeit, ein Ticket zum Sonderpreis zu bestellen.

Ein Team von „Schwäbischer Zeitung“ und dem Radiosender Donau 3 FM erwartet die Classic-Rock-Fans am Wochenmarktstand. Dort haben sie die Möglichkeit vor einem großen Konzertplakat ihr persönliches Fanfoto von sich machen zu lassen – ob lächelnd, cool dreinblickend oder Luftgitarre spielend. Unter allen Teilnehmern werden Freikarten für die Classic-Rock-Night am 17. August verlost. Jeder Teilnehmer erhält auf jeden Fall einen Gutschein, mit dem er sich eine um zehn Prozent ermäßigte Konzertkarte bestellen kann.