Bei Feuer packt die ganze Stadt an

Die Riedlinger Feuerwehr feiert am 12. und 13. Juni ihr 150-jähriges Bestehen. Im heutigen Teil der Serie geht es darum, was eine Stadt im 19. Jahrhundert alles bereithalten musste, sollte ein Feuer ausbrechen. Die Lehrer waren zur Aktenrettung eingeteilt, Schaulustige wurden zum Wassertragen verdonnert.

Wasserkufen (große Zuber) mussten als Wasserbehälter in allen öffentlichen Gebäuden, auch auf den Kirchenböden stets aufgefüllt bereit stehen. Auch die Brunnen mussten mit besonderem Wasservorrat versehen sein. Nebenher waren in Bauernhöfen, in Handwerksbetrieben, in öffentlichen und oft auch in privaten Gebäuden eigene Handspritzen vorhanden.

Die Feuerlöschordnung regelte das Verhalten und die Aufgaben der Bevölkerung oder einzelne Gruppen im Brandfall. Die Bauern, die Spitalhöfe und auch die Mühlen, mussten bei jedem Brand ihre Pferde zur Verfügung stellen -- für Spritzen oder für den Feuerreiter. An Brunnen und Eckhäusern standen stets Laternen, ebenso an den Toren der Stadt. Die Brandnachbarn mussten bei Bränden ihre Fensterstöcke mit hellen Lichtern versehen, auch musste die Stadtkasse die erforderlichen Pech- und Wachsfackeln für die Fackelträger bereithalten.

Die Handwerksleute, Zimmerer, Maurer, Flaschner, Sattler und auch der Kaminfeger bekamen in jedem Brandfall Sonderaufträge. Die Küfer, Kübler und Bäcker hatte ihre Gölten (Zuber), die Rot- und Weißgerber ihre Wasserstiefel und Schapfen zur Verfügung zu stellen, die Bräuer ihre Fuhrfässer und auf dem Brandplatz aufzufahren, auch bei kalter Witterung in ihren Kesseln für heißes Wasser zu sorgen. Bei strenger Kälte mussten auch Weiber und Mägde heißes Wasser bereit zuhalten. Bei Bedarf musste ihr Gesinde (Töchter und Söhne) das Wasser an die Brandplätze tragen, um einem Einfrieren des Spritzenwassers und der Spritzen zu verhindern.

Zur Rettung von Akten in öffentlichen Gebäuden und Anstalten hatten sich zwei Lehrer und eine Anzahl weiterer Bürger mit Säcken ausgestattet zu einer Rettung von Amtsakten bereitzuhalten. Bei Brandfällen an Markttagen durften die Gastwirte fremde Gäste nicht aus den Lokalen entlassen, damit keine verdächtigen Personen entlaufen konnten. Die Bäcker hatten bei jedem Brandfall für die Löschmannschaften, ob von der Stadt oder auswärts, in genügender Menge Brot zu backen, den Wirten aber wurde Strafe angedroht für den Fall, dass sie an Brandtagen höhere Preise als sonst für Speisen und Getränke forderten. Mit den 134 Feuerkübeln wurde Wasser aus Brunnen, der Donau, Schwarzach und dem Zollhauserbach geholt, die Wagen- und Handspritzen mussten gefüllt sein, damit sie einsatzfähig blieben. Wer bei Bränden Zuschauer war, wurde zum Wassertragen eingesetzt.

Die einzelnen Rotten

Die „Löschanstalt“ bestand im Allgemeinen aus drei Rotten. Die Rotte I stellte den Rottenmeister, also den Kommandanten, dem die Direktion der ganzen Wehr übertragen war. Diesem Rottenmeister waren zwei Spritzenmeister und zwei Assistenten zugeteilt. Vier Handwerksleute sowie weitere Facharbeiter waren den Spritzenmeistern zugestellt. Die Rotte I war 40 Mann, die Rotte II 30 Mann stark, die Rotte III bestand aus den Bürgern der Altersjahrgänge 50 bis 60. Die Anzahl der Lösch- und Hilfsmannschaften betrug insgesamt 150 bis 200 Mann.

KÄSTLE: Anfang des 19. Jahrhunderts war folgende Ausrüstung zur Bekämpfung eines Brandes vorhanden: Eine große Wagenspritze mit ledernen Schläuchen, eine Wagenspritze ohne Schläuche, eine Ein-Mann-Handspritze, 23 große Feuerhaken, ein Feuerwagen, 134 lederne Feuerkübel mit Stadtwappen, drei Feuerleitern und zwei Feueräxte. 1848 kamen dazu: Eine neue große Wagen-Feuerspritze, zunächst in der Hauptsache zur Bekämpfung auswärtiger Brände, diese ebenfalls mit ledernen Schläuchen versehen, vier weitere Handspritzen, eine große Tragfeuerspritze, zwei weitere Leitern und zwei Pickel.