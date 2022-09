Begeisterte Kinder beim Pfeil- und Bogenbau wie anno dazumal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sommerferien waren schon auf der Zielgeraden, da fanden sich vergangene Woche beim Ferienprogrammpunkt der Trachtengilde 14 begeisterte Kinder auf dem Hof der Familie Hierlinger ein, um den Bau von Pfeil und Bogen wie anno dazumal zu erlernen.

Zur Einführung stellte Naturfreund und Wanderführer Hans-Peter Schreijäg die zur Verwendung vorgesehenen Naturmaterialien (Haselstecken, Äste vom Holunderbusch, Schilfhalme …) vor.

Mit viel Interesse verfolgten die künftigen Bogenbauerinnen und Bogenbauer seinen Ausführungen und erfuhren von den Besonderheiten der Materialien, die sie sich später beim Bau des Bogens und der Schilfpfeile mit Holderpfropfen zu Nutze machten. Die Ausrüstung komplett machte ein Köcher aus einer Postpaketrolle, der von den Kindern jeweils auf die richtige Länge gekürzt und mit Tierfellen (Webpelz) verkleidet wurde. Bald schon flogen die ersten Pfeile und so war die Begeisterung der Teilnehmer doch so groß, dass beinahe keine Zeit für die Kuchenpause gefunden werden konnte. Mit vollständiger Ausrüstung ging es dann in den Stadtgraben zu den ersten Schussversuchen und zum gemeinsamen Gruppenbild.

Mit dem Mittagsläuten traten die Kinder versehen mit Pfeil und Bogen und dem Wissen, wie man diese aus Materialien herstellen kann, die in der Natur an der Donau oder rund um Riedlingen zu finden sind, den Heimweg an. Die Gildemitglieder als „Lehrerinnen und Lehrer“ freuten sich, dass sie ihr Wissen weitergeben konnten und ganz besonders über die große Begeisterung der Kinder.