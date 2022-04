Begeisternde Führung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona bremste auch den Kunstkreis 84 Riedlingen in seinen Aktivitäten aus, doch jetzt wagte er nach langer Pause bereits die zweite Kunstfahrt und zwar in die Kunsthalle Tübingen, um sich dort mit der Sammlung der Kunsthalle Emden auseinanderzusetzen. Der Kunsthistoriker Jörg Widmann stellte dabei nicht nur die von Henri Nannen gesammelten und um die aus der Schenkung des Galeristen Otto van de Loo ergänzten Bilder vor, sondern verstand es, in einer begeisternden Führung auf die Entwicklung von Kunstrichtungen und Maler hinzuweisen.

„Ich habe immer nur gesammelt, was Lust in mir erweckt hat – oder, was mich bis unter die Haut schmerzte – was mich freute, aber auch wütend machte“, zitierte Widmann den langjährigen „Stern“-Chefredakteur und späteren Herausgeber Nannen und eröffnete die Führung bei den „Blauen Fohlen“ von Franz Marc, dessen Lieblingsbild. Dass sich Nannen damals bereits für den Expressionismus interessierte, sei ungewöhnlich gewesen, erfuhren die Riedlinger Kunstinteressierten. Und: weil noch unbekannt, noch günstig.

70 Arbeiten – von der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert bis in die heutige Zeit – aus Emden sind in Tübingen zu sehen. Maler der „Blauen Reiter“ aus Oberbayern, wie eben Marc, aber auch der „Brücke“ aus Dresden und Berlin sind vertreten. Sie seien zumeist Autodidakten gewesen, hätten gemalt „was sie im Innersten fühlten“. Aufmerksamkeit wurde vier Aquarell-Porträts von Emil Nolde geschenkt, bevor man sich der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg zuwandte, dank der US-Armee beeinflusst von Amerika, einem Expressionismus in die Abstrakte transferiert.

Nach 1950 tauchten zwei weitere Künstler-Gruppen auf: CoBrA mit farbstarken und abstrakt-figurativen Bildern, Kindlichkeit und Natur flossen hier ein. Die Gruppe „Spur“ dagegen wollte nicht figurativ sein, hatte dafür einen politischen Anspruch mit Blick auf Aktualität. Dass diese Werke in Tübingen landeten, ist der Schenkung des Galeristen Otto van de Loo an die Kunsthalle Emden zu verdanken, auch jene der Pop-Art mit einer großen Individualisierung und der „Neuen Wilden“.

Nach dem Kunsthallen-Besuch hatte die knapp 30 Frauen und Männer umfassende Gruppe Gelegenheit, Tübingen zu erkunden, am Neckar entlang zu spazieren, die sprudelnd lebendige Altstadt zu genießen oder sich im Hölderlin-Haus weiterzubilden.