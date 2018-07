Begegnung und Gespräch an der Feuerstelle

Das Team des interkulturellen Begegnungscafés des Freundeskreises „Freunde für Fremde“ hat Familien und Kinder zum Grillfest in die Mißmahl’schen Anlagen eingeladen. Mehr als 30 Kinder und Erwachsene, schon lange in der Region Wohnende und neu Zugezogene, genossen bei bestem Wetter den Nachmittag beim Grillen an der Feuerstelle. Unter den Gästen waren Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Iran und Nigeria. Über dem Feuer wurden nicht nur mitgebrachte Würste und Hähnchen-Spieße gedreht, sondern auch jede Menge Stockbrot gebacken. Die Unterhaltung beim Essen und Spielen klappte recht gut auf Deutsch, besonders mit den Kindern der Geflüchteten, die die Regelklassen der Grundschule besuchen.