Beeindruckende Interpretation der Rossini-Messe

Was Rossini als „arme, kleine Messe“ bezeichnete, erklang in der Riedlinger St. Georgskirche als melodienfreundliches und zu Herzen gehendes Kunstwerk. Jürgen Berron vereinte seine Kantorei mit versierten Solisten zu einer sängerischen Einheit, die von Klavier und Harmonium unterstützt wurden. Die erfreulich vielen Besucher lohnten die beeindruckende Interpretation mit lang anhaltendem Beifall.

Mit Giachino Rossini verbindet man vor allem den „Barbier von Sevilla“. Doch verwöhnt von vielen Erfolgen auf der Theaterbühne wandte sich der Komponist in seiner zweiten Lebenshälfte einer anderen Kompositionsweise zu. So entstand 1863 die „Petite Messe solennelle“ im Pariser Stil, die jeweils nur von Klavier oder Harmonium begleitet waren. Obwohl es auch eine Orchesterfassung gibt, wählte Berron für seine Sängerschar das Original.

Mit einem fast beschwörenden Kyrie als Andante maestoso beginnt Rossini sein Werk. Klanglich zurückgenommen, die musikalischen Leitlinien dennoch präzise betont, das Christe eleison, um mit dem Thema des einleitenden Prologs diesen Teil der Messe abzurunden. Katrin-Randecker-Kaiser am Klavier und Burkhard Pflomm (Harmonium) boten die zuverlässige, jedoch unaufdringliche instrumentale Basis.

Das Gloria als eines der Herzstücke beginnt in einem strahlenden Allegro zum „Glorificamus te“. Erstmals bereichern die vier Solisten das musikalische Geschehen: Steffen Balbach mit sonorem Bass, Marcus Elsässer erneut mit hellem Tenor, Christine Müller mit viel Wärme in der Stimme und Petra Dieterle, die ihre klare Sopranstimme mühelos in die Höhe steigen ließ.

Im „Gratias agimus tibi“ schlägt Rossini durch das Klavier klare Konturen an, ohne die melodische Schönheit des Solistenterzetts zu vernachlässigen. Dem „Dominus Deus“ als einem jubilierenden Lobgesang verlieh Marcus Elsässser Profil. Auf dieses Zwiegespräch mit dem Klavier folgte zum „Tollis peccata mundi“ ein Duett von Sopran und Alt mit viel einfühlsamem Empfinden versehen.

Nach dem „Quoniam tu solus Sanctus“ als einem vorwärtsdrängenden und klangreichen Solo des Bassisten mit einer fantastisch agierenden Pianistin rundete der Chor mit einem bewegten „Cum sancto Spiritu“ und einem klanglich überzeugenden, vielfach strukturiertem Amen diesen umfangreichen Teil der Messe.

Textlich nimmt das Credo einen besonders großen Raum im Messverlauf ein. Beginnend mit einem Allegro der vier Solisten in Verbindung mit dem sängerische Freude ausstrahlenden Chor zeigt Rossini seine vielgerühmte Melodienfreundlichkeit. Sie verbindet die von allen Akteuren gut genutzte Möglichkeit, sich zu profilieren. Chor, Solisten und Instrumentalisten bildeten unter der erfahrenen Leitung von Jürgen Berron eine überzeugende Einheit.

Als einer der Ruhepunkte galt das Andantino sustenuto der Sopranistin zum Begräbnis Jesu. Danach die jubelnde Gewissheit des Chors in Verbindung mit dem Solistenquartett über die Auferstehung der Toten bis hin zum aufs neue klanglich vielschichtigen Amen mit Klavier und Harmonium als dem Zeichen der kommenden Welt.

Berührendes Bitte um Frieden

Nach einem „Prelude religieux“ mit klaren Akkorden des Klaviers und klangfeiner Melodik des Harmoniums erklang im Stil einer Ritournelle das Sanctus. Über der instrumentalen Basis erhoben sich Solisten und Chor zu einem jubilierenden „Hossana in excelsis“.

Die in sich stimmige durchdachte Interpretation mit viel musikalischer Schönheit wurde weitergeführt in der Sopranarie „O salutaris hostia“. Zu der auch in beträchtlicher Höhe biegsamen Stimme der Sopranistin passte die Aussagekraft der Altistin beim „Agnus Dei.“ Zusammen mit dem Chor bittet sie in einem berührenden Largo um den Frieden in der Welt.

Lang anhaltender Beifall der vielen Zuhörer im gut besetzten Mittelschiff von St. Georg zeugte davon, dass sie von Berrons Interpretation von Rossinis Meisterwerk mit seinem Chor und den Solisten tief beeindruckt waren.

Eigentlich schade, dass diese immensen Anstrengungen vor allem der Sängerschar nur auf eine einzige Aufführung beschränkt bleiben.