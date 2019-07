Beeindruckende Ein- und Ausblicke über und unter der Erde

Der 47. Jahresausflug des Stammtischs Heimatküche Zell-Bechingen führte in diesem Jahr nach Südtirol. 28 Teilnehmer, Mitglieder des Stammtischs und Gäste, genossen die Tage unter der Leitung von Reinhold Baur. Die Besichtigung des Brenner Basistunnels stand genauso auf dem Programm wie eine Dolomitenrundfahrt.

Auf der Hinfahrt wurde über die Mittagszeit in Innsbruck erste Station gemacht, wo die Zell-Bechinger mit herrlichem Blick auf die Skischanze Rast machten. Am späten Nachmittag wurde dann das Ziel in Sterzing erreicht.

Der zweite Tag begann mit der Besichtigung des Brenner-Basistunnels (BBT) in Franzenfeste am Eingang zum Pustertal. Bei einer Informationsveranstaltung erhielten die Besucher einen Überblick über das Projekt: Der Brenner Basistunnel ist Herzstück der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Verbindung. Dieser Eisenbahntunnel führt von Innsbruck bis nach Franzenfeste. Gemeinsam mit der bereits bestehenden Umfahrung von Innsbruck erreicht er eine Länge von 64 Kilometern. Somit entsteht unter dem Brennerpass der derzeit längste Eisenbahntunnel der Welt. Das Bauwerk, das 2027 fertig sein soll und 8,5 Milliarden Euro kostet, gilt als ingenieurtechnische Pionierleistung des 21. Jahrhunderts.

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem Erkundungsstollen, zwei Hauptröhren und vier seitlichen Zufahrtstunnel. Die maximale Gebirgsüberlagerung beträgt 1800 Meter. Die Güterzüge sollen den Tunnel mit 120 Stundenkilometern und die Personenzüge mit 250 Stundenkilometern passieren. Nach einer 15-minütigen Einfahrt erreichte die Gruppe die Besucherstelle und konnte zu Fuß einige Meter im Tunnel zurücklegen. Dabei erhielt sie auch einen Eindruck vom Ausmaß des Projekts.

Am folgenden Tag stand bei strahlend blauem Himmel eine Dolomitenrundfahrt an, die im Grödnertal begann. Die Dolomiten sind ein beeindruckendes Gebirgsmassiv, das nicht umsonst zum Weltkulturerbe erhoben worden ist. St. Ulrich ist die Heimat des berühmtesten Südtirolers – Luis Trenker, Filmemacher und Bergsteiger. Im Grödnertal wird noch ein Dialekt, die latinische Sprache gepflegt, und in der Grundschule gelehrt. Noch rund 30 000 Menschen sprechen im Tal diesen Dialekt.

Nach den Stationen Wolkenstein und Langkofel hatten die Stammtischler vom Plattkofel eine hervorragende Aussicht auf die Sella-Gruppe. Bei Bilderbuchwetter tummelten sich tausende Rad- und Motorradfahrer auf den Passstraßen rund ums Podijoch. Nach einer Rast in Arabba mit Blick auf die Marmolada trat die Gruppe über Canazei und den Karersee-Pass die Rückreise nach Sterzing an.

Voll des Lobes über diesen gelungenen und vor allem stressfreien Stammtischausflug endete die unvergessliche Reise am vierten Tag.