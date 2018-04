Beatmusik und lange Haare

Joachim Schlegel hat die 68er intensiv erlebt, denn er hat die legendären „Power Play“ gemanagt. Er gibt einen durchaus subjektiven Eindruck in das damalige Lebensgefühl.

Ich war ab 1968 „Mänätscher“ der regionalen Beat-Band „Power Play“. Als 18-jähriger Schüler hatte ich quasi von berufswegen den fortschrittlichen Musikanspruch der Gruppe durch lange Zottelhaare zu repräsentieren. Da galt man schnell als arbeitsscheuer Außenseiter und es gab auch immer die Vermutung, dass da „Hascher“ auf der Bühne stehen. Das kam uns gar nicht so ungelegen, das beförderte in unseren Augen ein professionelles Renommee. Attribute des Nonkonformismus, der Auflehnung gegenüber Eltern und Staat, waren neben den langen Mähnen der Jungs, Schlaghosen, Rüschenhemden und Parkas. Wohingegen bei den Mädchen die Röcke kürzer wurden.

„Langhaardackel“ hatten es in einem konservativen Umfeld nicht immer leicht. Der eine oder andere von uns wurde schon mal aus dem Fußballverein „gekickt“ oder vom eigenen Vater zum Frisör geschleift. Jeder Langhaarige aus dieser Zeit verbindet damit Schlüsselerlebnisse. So wurde unser Freund „Beat-Chef“ am hellen Tag von Bauarbeitern überfallen und sein wallender Haarschopf mit Gewalt geschoren. Dass seine Mutter Anzeige erstattete und die Männer wegen Körperverletzung bestraft wurden, fand nicht nur Zustimmung.

Dennoch sind mir auch Ereignisse in Erinnerung geblieben, bei denen scheinbar konservative Mitbürger vorurteilsfrei mit den „Langhaarigen“ kooperierten. Da war zum Beispiel der damalige Riedlinger Bürgermeister Ernst Wetzel, der sich dafür einsetzte, dass wir die Stadthalle zu günstigen Bedingungen für Konzerte buchen konnten. Ich glaube, ihm war bewusst, dass die „wilde Musik“ auch etwas mit Jugendkultur und sozialen Aspekten in der Stadt zu tun hatte. Ein großes Problem war, einen Proberaum für die Band zu finden. Schließlich musste bei „voller Dröhnung“ geübt werden, und das ging bei niemandem Zuhause.

Irgendwie hatte es sich ergeben, dass die Gebrüder Benner auf uns zukamen. Sie betrieben damals ein Bauunternehmen in Riedlingen und boten uns ihren Büroraum als Proberaum an. Da wurden dann am Freitag um fünf die Chefschreibtische zur Seite gerückt und die Verstärkeranlage nebst Schlagzeug aufgebaut. Drei bis vier Stunden klirrten die Scheiben und dann alles wieder zurück auf Anfang. Dass die Benners uns diese Möglichkeit gegeben haben, erschien uns schon damals keineswegs als selbstverständlich. Aber vielleicht waren sie als im Städtle bekannte Volksmusiker einfach jeder Art von Musik und Mensch gegenüber offen.

Als uns das Möbelverschieben dann auf Dauer doch zu umständlich wurde, kamen die Schützen mit ihrem Angebot. Ausgerechnet die Schützen, denen wir als aktive Kriegsdienstverweigerer ja naturgemäß viel mehr Misstrauen entgegenbrachten als sie uns. Vorstand Haberbosch machte uns das Angebot, im Obergeschoss des Schützenhauses einen Proberaum einzurichten. Das war perfekt. Wir konnten nicht nur Krach machen ohne Ende, sondern auch die Anlage stehen lassen.

„Birth Control“ im Biergarten

Und im Sommer war es die ideale Location, um ein „Open Air“ zu machen. Viele unserer Freunde erinnern sich bestimmt noch an ein Konzert mit der legendären Berliner Band „Birth Control“. „Gamma Ray“ im Biergarten am Schützenhaus, das war einfach der Hammer. Die ursprünglich zugesagte Kompensationsleistung, beim Schützenball aufzutreten und einen Marsch zu intonieren, wurde zum Glück nie eingefordert.

Aber einmal hatte Bürgermeister Wetzel doch die Flatter bekommen. Wir planten ein Konzert in der Stadthalle zusammen mit der damals bekanntesten deutschen Band „Wonderland“ (Achim Reichel, Les Humphries). Irgendwie hatte sich das Gerücht verbreitet, dass die Gigelberg-Rocker aus Biberach kommen wollten, um Kleinholz aus der Halle zu machen. Es gab eine Sitzung im Rathaus und der Schultes rief den Polizeichef im Revier an. „Gairing, kannsch mol raufkomma....?“ Danach stand fest: Halle ja, aber nur mit einem solventen Bürgen für alle Schäden an Mobiliar und Gebäude.

Das Ganze wäre geplatzt, wenn nicht mein Vater (Fahrschullehrer Willy Schlegel) ohne zu Zögern angeboten hätte, diese Bürgschaft zu unterschreiben. Chapeau! Zum Glück haben mich meine eigenen Kinder nie nach einer Bürgschaft für eine Techno-Party mit 700 Jugendlichen gefragt. Das Konzert fand also statt, auf dem Turnhallenplatz standen mehrere Fahrzeuge der Biberacher Bereitschaftspolizei, aber die Rocker von dort blieben aus. „Moscow“ ist tief in meiner Erinnerung.