BCG sichert sich vor letztem Spiel zweiten Tabellenplatz

Die Riedlinger Basketballer werden diese Saison mit dem zweiten Tabellenplatz beschließen, das steht bereits vor dem letzten Spieltag fest. Vergangenen Sonntag verloren die Spieler gegen eine starke Ehinger Mannschaft und besiegten den TV Konstanz.

Endlich war für die jungen Riedlinger Basketballer der lang ersehnte Sonntag gekommen, an dem sie auf ihren Erzrivalen TSG Ehingen im Rückspiel aufeinandertrafen. Das Spiel fand in der Basketball-Bundesliga-Halle des Johann-Vanotti-Gymnasium statt. Voller Tatendrang ging der BCG Riedlingen in die erste Hälfte und schaffte es bereits zu Beginn, den Gegner zu bedrängen. Es sah gut aus für die Riedlinger nach der Halbzeit mit einem Ergebnis 17:15. Doch die Ehinger gaben nicht auf. Sie erreichten in einer Phase der fehlenden Konzentration der Riedlinger in der zweiten Hälfte zehn Punkte in Folge ohne Gegentreffer zu verbuchen. Der BCG setzte alles auf eine Karte und versuchte den jetzt großen Rückstand mit drei Punktewürfen aufzuholen, leider jedoch ohne Erfolg. Die Ehinger Basketballer siegten mit einem Endergebnis 42:36. Man konnte die Enttäuschung den Riedlinger Jungen und Mädchen im Gesicht ablesen. Sie wurden von den Trainern getröstet und von den zahlreich mitgereisten Fans kam großer Applaus. Die niedrigen Körbe mit 2,6 Metern hatten den Riedlingern größere Probleme als gedacht gemacht, da in der Geschwister -Scholl -Realschul-Halle auf 3,05 Metern trainiert wird. Der Deutsche Basketball Bund sieht vor, dass U12 Mannschaften in der Saison 2018/19 auf Körbe von 2,6 m bis 3,05 m spielen. Dies ist eine Übergangslösung und jeder Verein darf noch selber entscheiden, mit welcher Höhe er spielen möchte und aus baulichen Gründen kann. Ab nächster Saison sind Körbe auf 2,60 m Pflicht, was zur Folge hat, dass Vereine mit älteren Hallen, die die Körbe nicht absenken können, keine U10- oder U12-Mannschaft mehr melden können.

Nach einer kurzen Pause stand der BCG dem TV Konstanz auf dem Parkett gegenüber. Die Riedlinger waren vor diesem Duell nicht allzu aufgeregt. Bereits am Ende der ersten Hälfte führte der BCG mit 20:10. Nun konnte man ein Basketballspiel auf hohem Niveau bewundern. Der BCG zauberte und holte so manche schöne Aktion tief aus der Trickkiste. Die Fans waren begeistert und jubelten ihren Schützlingen zu. Die zweite Hälfte gewannen die Riedlinger Basketballer vernichtend 44:16 gegen einen schwachen, aber sehr sympathischen und fairen Gegner. „Trotz der anfänglichen Enttäuschung hatten die Kinder heute sehr viel Spaß und haben natürlich so einiges gelernt und mitgenommen. Es ist für die Kinder nicht immer einfach vor einem verhältnismäßig großen Publikum und in fremder Halle zu spielen, dennoch haben sie Stärke und Größe bewiesen, was mich sehr stolz macht“, sagte Trainerin Anja Blersch nach den beiden Spielen. „Beim Blick auf die Tabelle, haben wir den zweiten Platz sicher bis zum Ende dieser Runde. Ich bin sicher, dass vor Beginn der Saison in Riedlingen niemand damit gerechnet hat. Ich bin begeistert von der Reife unserer Kinder und sie erfüllen mich als Trainer mit Stolz“, fügte Trainerkollege Dejan Djoric hinzu.

Der BCG ist nun auf dem zweiten Tabellenplatz und wird auch nach dem kommenden Heimspiel gegen Weingarten am 8. Dezember 2018 auf diesem verweilen. Somit schließen die Riedlinger Basketballer diese Saison auf Platz zwei der Tabelle in der U12-Bezirksliga Süd. Ein großer Erfolg für das kleine Städtchen an der Donau.