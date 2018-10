Bauplätze derzeit Mangelware

In Zeiten des Baubooms werden auch in der Stadt Riedlingen die Bauplätze knapp. Das Baugebiet „Am Goldbronnenbach“, das vor vier Jahren erst ausgewiesen wurde, ist komplett voll. Auch in den Teilorten sind nur wenige Bauplätze frei. Doch bald stehen neue Bauplätze im Baugebiet Klinge II zur Verfügung, die aber schon reserviert werden können. Das ist bei acht der 13 Plätze bereits geschehen.

Im Baugebiet „Am Goldbronnenbach“, das in Verlängerung zur Realschule zwischen dem Goldbronnenbach und der Goethestraße verläuft, standen in zwei Bauabschnitten 53 Bauplätze zur Verfügung. Und das Gebiet ist zur „Erfolgsstory“ geworden, innerhalb kürzester Zeit waren die Plätze verkauft. Der erste Bauabschnitt wurde 2014 mit 35 Plätzen auf den Weg gebracht – und die waren schnell vergeben. 2016 wurde daher mit der Erschließung der restlichen 18 Plätze im zweiten Abschnitt begonnen. Und auch die sind inzwischen längst verkauft. Der Preis betrug 110 Euro pro Quadratmeter.

Damit stehen oder standen in der Kernstadt nur noch ein Bauplatz im Baugebiet Klinge II in der Schanzstraße zur Verfügung zu einem Preis von 81.30 Euro pro Quadratmeter, dazu fünf Plätze im Mischgebiet „Wohnen und Arbeiten“. Doch ab dem Frühjahr 2019 werden nun weitere Plätze auf der Klinge angeboten, zwischen der Josef-Gabler-Straße und dem Conrad-Graf-Ring. Auf den rund 8400 Quadratmetern finden 13 neue Bauplätze Platz in unterschiedlichen Größen – von 550 Quadratmetern bis zu 890 Quadratmetern. Die vollerschlossenen Grundstücke werden zu einem Preis von 125 Euro den Quadratmeter verkauft.

Die Bauplätze werden voraussichtlich im Frühjahr 2019 veräußert. Derzeit ist die Erschließung dafür weitgehend abgeschlossen, im Anschluss werden diese noch vermessen und grundbuchrechtlich erfasst. Allerdings sind Reservierungen ab sofort möglich, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Über riedlingen.de in der Rubrik „Bauen und Wohnen“ oder über www.baupilot.com/riedlingen kann eine Reservierung hinterlegt werden. Dort finden Interessenten auch weiterführende Informationen zum Baugebiet und zu den einzelnen Plätzen. Eine Reservierung ist für drei Montage möglich.

Auch in Neufra sind die Bauplätze schon wieder knapp – der Teilort „brummt“. Denn erst Ende 2017 wurde mit den Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Eschle“ begonnen, zwischen den Gebäuden der Anlieger vom „Im Zinken“ und dem Kindergarten gelegen. Inzwischen ist auch dieses Gebiet fast voll. 13 der 15 Bauplätze sind bereits reserviert, heißt es dazu von der Liegenschaftsverwaltung im Rathaus. Die Plätze kosten in diesem Jahr noch 105 Euro pro Quadratmeter und ab 2019 110 Euro. Die Grundstücke sind zwischen 770 und 920 Quadratmeter groß.

Neue Plätze in Daugendorf

In Pflummern, Daugendorf, Bechingen und Zell sind Bauplätze rar. In Pflummern verkauft die Stadt zwei Bauplätze im Baugebiet Zehntscheueräcker III zu einem Kaufpreis von 30 Euro pro Quadratmeter, allerdings nicht erschlossen. In Bechingen stehen zwei Wohnbauplätze im Baugebiet Brühl II zur Verfügung. Kaufpreis: 41 Euro den Quadratmeter, ebenfalls nicht erschlossen. In Zell steht laut Liegenschaftsamt ein Bauplatz im Baugebiet Toreschle II für einen Kaufpreis von 91 Euro/Quadratmeter zur Verfügung. In Zwiefaltendorf wird derzeit von der Stadt kein Bauplatz angeboten.

Auch in Daugendorf kann man derzeit nicht bauen. Zwar gibt es noch einen freien Bauplatz im Wohngebiet Postweg II, aber der ist bereits reserviert. Allerdings sei für 2019 ein neues Baugebiet in Daugendorf geplant, heißt es von der Verwaltung.